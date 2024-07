El superviaje de Run Chen: de Madrid a China en bicicleta haciendo 50 kilómetros al día

Pero cuando se decidió a partir se encontró con la primera dificultad: el estrés y la preocupación de encontrar dónde dormir cada día durante su trayecto en bici. "A la semana me volví a casa. Acampaba todos los días y me agobiaba pensar dónde dormir al siguiente día, dónde ducharme… Me creaba angustia y ansiedad", revela Run. Así que volvió a casa, pero no tenía trabajo, por lo que decidió darse una segunda oportunidad con la bici. "Hice un pacto con los colegas: lo intento hasta Soria y si no, venís a por mí." Spoiler: llegó mucho más lejos que Soria.