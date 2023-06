Las aerolíneas no deben cobrarte por una maleta pequeña: así puedes reclamar una devolución

Cuando estas aerolíneas empezaron a popularizarse, ofrecían la posibilidad de llevar en cabina una maleta pequeña y una mochila, siempre y cuando estas no sobrepasaran unas dimensiones determinadas. Sin embargo, estas mismas empresas han restringido esta opción en los últimos años, ofreciendo únicamente la posibilidad de acceder a la cabina con una mochila. Si queremos llevar con nosotros una maleta, hemos de abonar un extra al subir al avión o pagar una tarifa más cara al adquirir el billete. Lo que muchos no saben es que esta práctica se considera abusiva y que no estamos obligados a pagarla.