El país con la tasa de criminalidad más alta del mundo no es el que estás pensando

Ahora que ya sabes que el Vaticano es el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo, recuerda estar alerta cuando viajes a descubrir su belleza. Pero que no cunda el pánico, el destino es maravilloso y al igual que en otros países, si tienes tus pertenencias controladas no deberías sufrir ningún robo por lo que disfrutar de los encantos del Vaticano no supondrá ningún riesgo.