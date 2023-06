Los McDonald's más espectaculares del mundo

Son muchos los McDonald' s que han cambiado su estética para atraer al público. Desde aviones a mansiones, pasando por edificios de la antigua China y palacios históricos, los restaurantes de esta franquicia no dejan de sorprendernos. No cabe duda de que a todos nos encantaría poder visitarlos todos y disfrutar de sus increíbles productos. ¿A quién no le gustaría comerse unos nuggets de pollo en el interior de una pirámide o a bordo de un avión? Desde luego, todos estos McDonald' s deben estar apuntados en tu lista y son una parada obligatoria en tu visita a alguno de estos lugares.