El mapa con los chistes y tópicos más populares de cada Comunidad Autónoma de España, basados en el cliché

Los catalanes no paran de bailar la sardana a todas horas. Los calçots son la base de su dieta y, por ahorrarse un euro son capaces de ir y volver a la luna andando con tal de no pagar un viaje espacial. Y esto también vale a la hora de coger el autobús o el metro. Son agarrados hasta decir basta y cuando les preguntas en castellano, siempre te van a mirar mal y contestar en catalán. Tópicos, tópicos y tópicos que no reflejan de verdad el carácter de un pueblo.