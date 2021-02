Un pedazo de Madrid en Pekín

La esencia madrileña llega a Pekín de la mano del fotógrafo Javier Aranburu y su exposición en línea titulada “Fragmentos de Madrid”. Esta exhibición contará con 38 fotografía de la capital española y podrá “visitarse” a través de la página del Instituto Cervantes de Pekín hasta el 21 de febrero.

Esta serie de fotografías trata de capturar Madrid desde diferentes facetas, tal como explica Aranburu: “Quería que las fotografías tuvieran un enfoque poliédrico de la ciudad, es decir, Madrid y sus múltiples caras con fotografía monumental, de calle, de eventos deportivos, retratos de personas de la ciudad…”. Además, según cuenta el fotógrafo, en la exposición también ha querido hablar “sobre el paso del tiempo y de cómo la ciudad va evolucionando y se puede ver como un organismo vivo”.

Así, Aranburu busca aportar su grano de arena para que Madrid sea más conocida internacionalmente, y que quien no conozca la ciudad pueda “descubrirla y quizá sorprenderse”. Y el lugar escogido para esta exposición no es casual, pues “China es uno de los centros a nivel mundial que está creciendo con más fuerza, y para que Madrid pudiera llegar al corazón de ese país me parecía que Pekín era el lugar perfecto”.

Asimismo, según cuenta el fotógrafo “la acogida está siendo muy buena porque en China les atrae mucho lo que ocurre en España, así que una vez que vean la exposición tal vez sientan curiosidad y vengan a Madrid a conocer la ciudad”. La fotografías de la ciudad estarán acompañadas de textos escritos por Aranburu en español y traducidos al chino.

De esta forma culmina su recorrido de exposiciones con la temática de Madrid. Anteriormente lo hizo de forma individual en el Aeropuerto de Madrid Barajas y el Ateneo de Madrid en el 2017 y en PhotoEspaña en el 2018, además de la publicación de su libro Retrato de Madrid.

Aranburu no duda en afirmar que Madrid es su “musa”. Por ello, en su propia galería fotográfica en Chamberí ha creado recientemente una exposición permanente con la temática de esta ciudad.