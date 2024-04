Hablamos con 'Alan por el mundo': “Viajar no cambia tu vida automáticamente, pero puede cambiarla”

Pues no tengo las credenciales médicas para asegurarlo, pero sí estoy convencido de que por supuesto. Y lo he hablado con mi terapeuta, cómo los viajes pueden ser un complemento para cualquier proceso terapéutico o de duelo. Es decir, viajar per se no sana. De hecho, viajar no cambia tu vida automáticamente, puede cambiarte tu vida. Viajar puede ayudarte a sanar, viajar puede ayudarte a crecer, puede. La decisión está en ti. Y sí, creo que viajar puede ayudar en un proceso terapéutico. Yo lo he hecho en momentos de mi vida en el que he estado deprimido o he estado pasando por algo difícil en mi vida. Una vez me vine a Madrid 10 días. Estaba pasando un momento difícil en mi vida y dije: ‘Quiero irme a Madrid, quiero estar lejos de casa, quiero ver a mis amigos de aquí, de Madrid, quiero distraerme’. Y ayuda, ayuda. Aunque uno siga cargando con su mochila.