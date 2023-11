Si viajas a estas 5 ciudades, mejor olvídate del coche: pasarás horas entre atascos

Por mucho que la película 'La La Land' romantizara los atascos, lo cierto es que suponen una gran pérdida de tiempo. De hecho se pueden llegar a perder más de 150 horas al año al volante en algunas ciudades. Y esa cifra, obviamente, no incluye el tiempo que ya se pasa de por sí en un automovil, sino que cuenta el tiempo que los vehículos se encuentran detenidos en medio del tráfico. En definitiva, si tienes previsto visitar alguna de estas 5 ciudades, te recomendamos encarecidamente que no uses el coche. Tu paciencia te lo agradecerá.