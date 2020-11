10.267 km y ocho días sin bajarte: así es la ruta en tren sin paradas más larga del mundo

A través de 10267 km desde Moscú hasta Pyongyang, la ruta transiberiana es la ruta de tren sin escalas más larga del mundo. Durante ocho días, los viajeros podrán recorrer el continente asiático de una punta a otra y pasar por siete husos horarios diferentes sin si quiera bajar del tren.

Sin embargo, los turistas que no sean ciudadanos norcoreanos no podrán entrar en la capital del país, así que para ellos la ruta termina en Tumangang, la ciudad fronteriza de Corea del Norte con Rusia. O bien, pueden optar por no salir de tierras rusas y atravesar todo el corazón de Siberia hasta la terminal de Vladivostok.

Hay que tener en cuenta que no existe un tren transiberiano como tal, sino varios trenes turísticos y locales que recorren la ruta. Todos cuentan con decenas de compartimentos, un vagón restaurante y numerosas ventanas para disfrutar del paisaje cambiante: desde los frondosos bosques boreales a la fría tundra, pasando por los áridos desiertos de estepa.

Aunque la gran mayoría de turistas decide tomarse su tiempo para recorrer la ruta transiberiana y visitar algunas de la ciudades donde el tren hace una parada. Por ello, agencias turísticas como la norcoreana Young Pioneer Tours ofrecen viajes organizados para conocer en profundidad Moscú y Pyongyang, así como pequeñas ciudades poco conocidas como Ussuriysk en Rusia o pueblos y aldeas remotas en Corea del Norte.

Pero hay otras muchas ciudades en las que aventurarse a lo largo de la ruta. Una de las primeras paradas es Vladimir, donde destaca el edificio de las Puertas de Oro entre sus otros monumentos de color blanco inmaculado.

Siguiendo el recorrido, otra escala imprescindible es Kazán, una ciudad a orillas del Volga donde conviven católicos, ortodoxos y musulmanes. Esta diversidad cultural se ve reflejada en la arquitectura del lugar, por ello entre los edificios más destacados está la mezquita de Kul Sharif.

Y para disfrutar de un contacto puro con la naturaleza, la parada en la ciudad de Irkutsk ofrece la oportunidad perfecta para visitar el lago más profundo de todo el planeta, el lago Baikal. Además, desde el tren se puede disfrutar de unas vistas impresionantes del lago y sus aguas cristalinas desde las colinas que lo rodean.

Después de pasar Vladivostok, la última ciudad rusa del recorrido, solo los ciudadanos norcoreanos se podrán adentrar hasta Pyongyang, y es que el régimen tiene establecidas reglas muy estrictas para el turismo. Sus principales puntos de interés son edificios modernos como la Torre Juche o el Hotel Ryugyong, pero también el Mausoleo de Kim Il Jung.