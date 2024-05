El camino de los faros: el maravilloso recorrido a pie de la Costa de la Muerte

Los caminantes que emprendan este viaje deben tener claro que no van a ser los protagonistas de su aventura. Lo es el océano Atlántico, el jefe del lugar, que con su fuerza y capricho ha labrado ola a ola un litoral indomable. Humildad en la mochila es el equipaje que más ayuda en el recorrido del que para muchos es el itinerario costero más espectacular de Europa. O Camiño dos Faros solo ha necesitado 12 años para ser incluido en la lista de los grandes senderos litorales, donde se incluyen The Wales Coast Path de Gales, el irlandés The Wild Atlantic Way y el Kalalau Trail en Hawái. Todo comenzó en 2012, cuando seis amigos amantes de las caminatas recondujeron un antiguo recorrido pedestre, la Ruta a Pé pola Costa da Morte, Ruta a pie por la Costa de la Muerte. Lograron lo que parecía imposible: caminar pegados al borde del océano desde Malpica hasta Fisterra.