3 restaurantes de España, entre los 10 mejores del mundo en 2022

The World’s 50 Best Restaurants es, hoy por hoy, el ranking más prestigioso a la hora de premiar propuestas gastronómicas. Hoy ha publicado su listado, y España ha salido muy bien parada: entre los 50 mejores restaurante del mundo ha colado seis, y (lo más importante), uno de cada tres de los 10 primeros es español.

Así votan

Desde la organización explican que la lista y los premios de los 50 mejores restaurantes del mundo están organizados y compilados por William Reed, y matizan que “ninguno de los empleados del organizador, ni de ninguno de los patrocinadores asociados con los premios, forma parte de la Academia votante”.

La lista se crea a partir de los votos de The World's 50 Best Restaurants Academy, que comprende 1.080 expertos internacionales de la industria de restaurantes, con un equilibrio de género 50/50. Se divide en 27 regiones separadas en todo el mundo; cada región tiene su propio panel de votación de 40 miembros, incluido un presidente para dirigirlo. Al menos el 25% de los panelistas de cada región cambian cada año.

El panel de cada región está compuesto por escritores y críticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets viajeros, cada uno de los cuales tiene 10 votos. Algunas regiones abarcan más de un país. La decisión sobre cómo se divide el mundo se deja en manos del organizador y los presidentes regionales y se debate y reevalúa anualmente. Las divisiones están diseñadas para representar la escena global de restaurantes en el momento actual de la manera más justa posible.

El mejor restaurante del mundo es danés

Granio, el ganador, es icono de Copenhague: ubicado en el octavo piso con vistas a los hermosos jardines Fælledparken, invita a los huéspedes a saborear la naturaleza mientras observan a su alrededor.

El menú de degustación "Universe" de inspiración local y que cambia según la temporada se degusta durante un mínimo de tres horas con alrededor de 20 platos divididos en partes iguales entre aperitivos, platos salados y dulces.

Disfrutar, de Barcelona, en el tercer puesto

Los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch empezaron a trabajar en el mítico El Bulli (ahora miembro del grupo de restaurantes Best of the Best) con un año de diferencia, entre 1996 y 1998. Tras el cierre del restaurante en 2011, unieron fuerzas para abrir Compartir en Cadaqués en Cataluña, España, seguido de Disfrutar, su proyecto más ambicioso, en 2014.

Está ubicado en el distrito del Eixample de Barcelona, ​​el comedor principal de Disfrutar es luminoso y blanco, y cuenta con otros espacios, que incluyen una terraza al aire libre y un salón privado en la cocina creativa. El diseño, con abundante cerámica, se eligió para transmitir el respeto del trío por la historia y el patrimonio del Mediterráneo.

Cómo no, Dabiz Muñoz

Justo después se sitúa DiverXO (Madrid) de Dabiz Muñoz, conocido por su atrevido enfoque de los platos y considerado uno de los cocineros más creativos del mundo: fue el más joven en obtener tres estrellas Michelin.

El Asador Etxebarri en Axpe (Vizcaya), del chef vasco Víctor Arguinzoniz (famoso por ser capaz de asar prácticamente cualquier cosa y por obtener sabores increíbles a partir de ingredientes aparentemente simples), Elkano, en Getaria (Guipúzcoa), Mugaritz en San Sebastián y Quique Dacosta, en Dénia, son los otros restaurantes españoles que brillan en el prestigioso ranking de 2022. Te dejamos, a continuación, el listado completo:



50. Singlethread, California, EE.UU

49. Ikoyi, Londres, Reino Unido

48. Leo, Bogotá, Colombia

47. Oteque, Río de Janeiro, Brasil

46. Belcanto, Lisboa, Portugal

45. Narisawa, Tokio, Japón

44. Le Bernardin, Nueva York, EE.UU.

43. Boragó, Santiago, Chile

42. Quique Dacosta, Dénia, España

41. La Cime, Osaka, Japón

40. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Suiza

39. Sorn, Bangkok, Tailandia

38. Jordnær, Copenhague, Dinamarca

37. Fyn, Ciudad del Cabo, África

36. Odette, Singapur

35. The Clove Club, Londres, Reino Unido

34. Hisa Franko, Kobarid, Eslovenia

33. Atomix, Nueva York, EE.UU.

32. Mayta, Lima, Perú

31. Arpège, París, Francia

30. Florilège, Tokio, Japón

29. St Hubertus, Dolomitas, Italia

28. Le Clarence, París, Francia

27. Hof van Cleve, Kruisem, Bélgica

26. Restaurante Tim Raue, Berlín, Alemania

25. Frantzén, Estocolmo, Suecia

24. The Chairman, Hong Kong

23. The Jane, Amberes, Bélgica

22. Septime, París, Francia

21. Mugaritz, San Sebastián, España

20. Den, Tokio, Japón

19. Piazza Duomo, Alba, Italia

18. Alchemist, Copenhague, Dinamarca

17. Nobelhart & Schmutzig, Berlín, Alemania

16. Elkano, País Vasco, España

15. Reale, Castel di Sangro, Italia

14. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

13. Steirereck, Viena, Austria

12. Uliassi, Senigallia, Italia

11. Maido, Lima, Perú

10. Le Calandre, Sarmeola di Rubano, Italia

9. Quintonil, Ciudad de México, México

8. Lido 84, Gardone Riviera, Italia

7. A Casa do Porco, São Paulo, Brasil

6. Asador Etxebarri, País Vasco, España

5. Pujol, Ciudad de México, México

4. DiverXO, Madrid, España

3. Disfrutar, Barcelona, España

2. Central, Lima, Perú

1. Geranium, Copenhague, Dinamarca