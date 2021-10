El primer camino de la Unesco en el mundo recorre 13 lugares de este país del Reino Unido que cuentan con alguna designación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, lugares que son patrimonio mundial, geoparques mundiales, reservas de la biosfera o ciudades creativas.

El sendero ha sido creado a través de una asociación única y mundial entre el gobierno escocés, la Comisión Nacional del Reino Unido para la Unesco, representantes de designación de los 13 sitios de la Unesco, VisitScotland, Historic Environment Scotland, NatureScot y el National Trust for Scotland.

Por supuesto, y como todos los lugares protegidos por la Unesco, este nuevo camino alienta a los visitantes a permanecer más tiempo en el lugar, visitarlo durante todo el año, tomar decisiones de viaje sostenibles y contribuir a la calidad de vida sostenible de las comunidades que rodean los sitios designados.

Esos 13 lugares son:

1. Reserva de la Biosfera de Wester Ross

Situada en el noroeste de Escocia, esta reserva muestra algunas de las características propias de las Highlands, las Tierras Altas escocesas: montañas salvajes y escarpadas, pastizales húmedos, musgo… En ella se encuentra uno de los mejores ejemplos de bosques de pinos occidentales de Gran Bretaña, pero también son importantes los ejemplares de abedules, acebos, hiedras, robles y enebros. Wester Ross está considerado uno de los sitios más bellos de Escocia, sobre todo por su línea costera dentada que incluye cabos espectaculares, pero también lagos marinos bien protegidos. Wester Ross cuenta también con especies de algas que solo se encuentran en este lugar del mundo y una amplia comunidad de ciervos rojos.

2. Reserva de la Biosfera de Galloway y el sur de Ayrshire

Aventuras al aire libre y lugares de interés geológico son dos de las opciones que ofrece esta reserva de la biosfera representada por un macizo de Tierras Altas centrado en el monte Merrick, la cumbre más alta de esta reserva, y los ríos que fluyen desde esas montañas a través de bosques y tierras de cultivo hasta el mar. En su zona más elevada se pueden observar aves rapaces como el águila real y los humedales de los valles fluviales son refugios en invierno para gansos y cisnes del Ártico. La ruta costera de Ayrshire va de Glenapp a Skelmorlie a lo largo de una de las mejores costas panorámicas de las islas británicas.

3. Geoparque North West Highlands

Es uno de los dos geoparques mundiales de la Unesco con los que cuenta Escocia y cubre 2.000 kilómetros cuadrados, Achiltibuie en el sur hasta Cape Wrath en el norte. El geoparque cuenta con un paisaje prehistórico de excepcional belleza natural y un patrimonio geológico que se encuentra entre los más valiosos del mundo. El complejo de Lewisia (o gneis de Lewisia) tiene 3.000 millones de años, lo que significa que las rocas del geoparque se encuentran entre las más antiguas de Gran Bretaña y aún a día de hoy sigue siendo objeto de estudio para los científicos.

4. Geoparque de las Shetland

Las Islas Shetland, cuya geología abarca 3.000 millones de años, son también geoparque de la Unesco. Debido a la falta de árboles y la abundancia de piedra, las Shetland tienen una de las arqueologías mejor conservadas de Europa, incluida la evidencia del uso que el hombre hizo de las rocas como recursos desde tiempos remotos. Hace 600 millones de años, las Shetland y Escocia formaban parte de América del Norte. La costa oeste de las islas está sujeta a la fuerza del Atlántico, océano que ha creado espectaculares acantilados, cuevas, pilas y arcos, que se pueden observar en la costa de Eshaness o en la isla de Papa Stour. Muchos de esos acantilados son hogar de alcatraces, una de las 70 especies de aves que se reproducen en las islas, aunque hay más de 430 de especies migratorias registradas.

5. El puente de Forth

Se trata de uno de los puentes más emblemáticos de Escocia y así lo describió la Unesco cuando lo nombró patrimonio mundial de la humanidad en 2015: “Tendido en Escocia sobre el estuario del río Forth, este puente tenía los vanos más largos del mundo (541 m) cuando se inauguró en 1890. Todavía se sigue utilizando actualmente para el transporte de pasajeros y mercancías por tren. Su estética industrial característica es el resultado de la sencillez y pureza de sus componentes estructurales. El diseño y la construcción de este puente, innovador por sus materiales, su estilo y su envergadura, marcaron un hito importante en la época en el que el ferrocarril se impuso como medio de transporte terrestre de viajeros y mercancías a largas distancias".

6. El muro de Antonino

Otro de los lugares que son patrimonio de la humanidad en Escocia es el muro de Antonino, que marcó la última frontera del Imperio Romano en el norte de Europa. Construido por mandato del emperador Antonino Pío en el año 142 d. C. es una de las construcciones más ambiciosas del mundo antiguo. El muro forma parte del patrimonio Fronteras del Imperio Romano y tenía alrededor de 60 kilómetros de largo, desde Old Kilpatrick en la costa oeste hasta cerca de Bo'ness en el este, serpenteaba por todo el país desde Clyde hasta Forth. A diferencia de su vecino del sur construido en piedra, el Muro de Adriano, la muralla del Muro Antonino se construyó principalmente con capas de césped y alcanzó una altura de tres metros. Fue construido en su totalidad por miembros de las tres legiones romanas estacionadas en Escocia, una fuerza laboral de alrededor de 7.000 hombres.

7. La Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva de Edimburgo

También son patrimonio mundial la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva de Edimburgo. Capital de Escocia desde el siglo XV, Edimburgo ofrece esa doble faz de su ciudad antigua, dominada por una fortaleza medieval, y de su ciudad nueva, construida en estilo neoclásico a partir del siglo XVIII. El trazado de esta última ejerció una gran influencia en el urbanismo de otras ciudades europeas. Considerado uno de los paisajes urbanos más bellos del mundo, en el caso del casco antiguo de Edimburgo es fundamental la visita al Palacio de Holyroodhouse y al castillo de la ciudad. En la ciudad nueva se puede pasear por Charlotte Square y George Street.

8. Núcleo neolítico de las Órcadas

Es uno de los sitios de la Edad de Piedra mejor conservados que se encuentran en la Europa occidental e incluye un grupo de monumentos neolíticos situados en las Islas Órcadas, situadas unos 15 kilómetros al norte de la costa de Escocia. En ellos hay una gran tumba con cámaras funerarias (Maes Howe), dos círculos de piedras ceremoniales (las piedras enhiestas de Stenness y el círculo de Brodgar) y un asentamiento (Skara Brae). En su conjunto, estos vestigios forman un importante paisaje cultural prehistórico, ilustrativo del modo de vida del hombre en este remoto archipiélago del norte de Escocia hace 5.000 años.

9. San Kilda

Este archipiélago del Atlántico norte, despoblado desde 1930, situado al oeste de las Hébridas está considerado la parte más aislada de las islas británicas. Hogar de un paisaje compacto de rara belleza y dramatismo, el remoto archipiélago ha sido moldeado durante millones de años por poderosas fuerzas volcánicas y glaciares, así como por dos milenios de ocupación humana. Esta última dejó vestigios en forma de sistemas de explotación agrarios denominados cleits y en casas de piedra. Por su parte, en sus acantilados, los más altos de Europa, viven inmensas colonias de especies poco comunes de aves marinas en peligro de extinción, en particular frailecillos y alcatraces.

10. New Lanark

Situada en un magnífico paraje de Escocia, la pequeña aldea de New Lanark fue el lugar donde el filántropo utópico Robert Owen estableció una comunidad industrial modelo a principios del siglo XIX. Las imponentes construcciones de las manufacturas textiles, las espaciosas y bien diseñadas viviendas de los trabajadores, el digno edificio del instituto de educación y la escuela son todavía testigos del ideal humanista que inspiró la acción de Owen.

11. Edimburgo, Ciudad de la Literatura de la Unesco

La Unesco nombró Ciudad de la Literatura a Edimburgo dentro de su Red de Ciudades Creativas, red que creó en 2004 para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Y la nombró porque los libros y la lectura han estado en el corazón de la rica vida cultural de Edimburgo durante siglos. En Edimburgo nacieron Arthur Conan Doyle y Walter Scott, su festival internacional del libro es el festival literario más grande del mundo de este tipo, en 1725 se abrió en la ciudad la primera biblioteca móvil del mundo, Edimburgo cuenta con varias instituciones únicas que fomentan la alfabetización, incluido el Scottish Book Trust, tiene cuatro universidades…

12. Glasgow, Ciudad de la Música

Glasgow es la capital musical de Escocia y eso no solo se refleja en sus músicos, sino también en las políticas públicas, que abordan la música como una forma de arte y una herramienta de educación e integración social. Numerosos eventos musicales tienen lugar en la ciudad cada semana. Cinco de los seis mayores empleadores escoceses en la industria de la música tienen su sede en Glasgow, al igual que más de la mitad de la fuerza laboral musical del país. La ciudad también puede presumir de contar con artistas de talla mundial y lugares de todos los géneros, desde rock y pop hasta música clásica y electrónica, y alberga el Conservatorio Real de Escocia. Glasgow también tiene la mayor densidad de institutos de educación superior del país que ofrecen cursos de música, así como la mayor población de estudiantes de música.

13. Dundee, Ciudad del Diseño

Ubicada en el estuario del Tay, al este de Escocia, la ciudad de Dundee era una potencia económica, un centro para el comercio textil y la construcción naval hace un siglo. Y el diseño sigue siendo una parte integral de la escena creativa y económica contemporánea de Dundee, con experiencia en moda y textiles, arte y joyería, así como una gran cantidad de empresas digitales que dejan su huella en el mundo. La universidad de Dundee cuenta con la Escuela de Arte y Diseño Duncan of Jordanstone, una de las mejores escuelas de arte del Reino Unido. La universidad de Abertay, por su parte, está especializada en diseño digital y es líder mundial en la enseñanza e investigación de videojuegos; el Grand Theft Auto, el Minecraft y el Lemmings nacieron aquí. El 15 de septiembre de 2018 abrió sus puertas el V&A Dundee, el primer museo del diseño en Escocia, un lugar de inspiración, descubrimiento y aprendizaje con el objetivo de enriquecer vidas a través del diseño.