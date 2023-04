Marfa, la ciudad más cool de EEUU: con un Prada desértico, esculturas y una exquisita gastronomía

Antes de que Marfa se convirtiera en un espacio donde sacarse las mejores fotos para Instagram, fue escenario para películas como 'Pozos de ambición' o 'No es país para viejos', que contó con Javier Bardem en su elenco. Sin embargo, su popularidad no se disparó con el estreno de estas películas, esto se lo debe a Donald Judd, un artista que emigró desde Nueva York en 1971. Decidió instalarse en Marfa para poder crear grandes instalaciones donde exponer sus creaciones permanentemente. Para él, no solo era importante la escultura, sino sus dimensiones y el lugar en que se enmarcaban. Por este motivo, adquirió dos hangares abandonados desde la II Guerra Mundial y once edificios urbanos en el centro de la ciudad.