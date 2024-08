6 errores que no debes cometer al viajar a Egipto

En tercer lugar, escriben desde dicho medio, “no alquiles un coche: el tráfico en Egipto puede ser caótico y además hay numerosos controles policiales que pueden hacer tu viaje aún más estresante”. Sobre todo si tienes pensado moverte mucho a lo largo y ancho del país. En su lugar, estudia un poquito las posibilidades de transporte público y aprovéchalas. Y hablando de transportes, no te montes en camellos ni en calesas. Y no por ti precisamente: tanto los camellos como los caballos son tratados de aquella manera según el propietario y no hay razón alguna para manchar tu viaje con una irresponsabilidad así. Estas atracciones sobreviven únicamente porque hay quien paga por ellas.