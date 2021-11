“Paisojos”, o fotografías del mundo reflejadas en las miradas

Se dice que las miradas son el reflejo del alma, que transmiten mucho más que las palabras. Sobre esta base se asienta el trabajo de Teresa Ordás en “Paisojos”, una serie de fotografías a unos ojos donde se ven reflejados desde monumentos hasta cuadros en museos.

“Siempre me ha interesado muchísimo lo que reflejaban los ojos”, cuenta Ordás, quien se inspiró en películas como Blade Runner, donde podemos ver una escena similar a sus fotografías, para empezar con este proyecto en 2013. Y es que según explica, “buscar los reflejos de los ojos se convierte en una captura para atrapar las miradas en un lenguaje que sea poético y conecte con la persona que mira y el objeto observado”.

Teresa Ordás captura esas miradas con un móvil y no se considera a sí misma como una fotógrafa profesional. En el uso del teléfono Ordás ve una clara metáfora con la actualidad: “Las imágenes entran, se reproducen y crecen dentro del móvil, no las edito afuera; y todo esto es lo que sucede en este momento, que parece que el mundo se crea con los teléfonos móviles”. “Esto también me permite vincular edificios históricos como un acueducto romano del siglo III con una tecnología del siglo XII, esto es algo mágico”, continúa.

Ordás ha fotografiado una docena de países a través de los ojos de las personas bajo su serie “El mundo en la mirada”, y es que para ella “en una mirada cabe todo, desde una catedral hasta las cosas más pequeñas y sencillas”. Además, también realiza retratos en los ojos, porque “a la gente le gusta mucho ese vínculo que crea tener reflejado en su pupila a alguien especial”. “Si iba por la calle y veía algo que sabía que iba a ser fascinante en una mirada, no tenía pudor en para a alguien y preguntarse si me podía dejar su ojo”, confiesa Teresa.

La mirada de la mujer en el arte

En una visita por el Museo del Prado en 2019, Ordás se dio cuenta de la escasez de obras femeninas en los museos. Por ello, decidió crear una serie específica bajo el nombre de “Mujeres que miran a otras mujeres en su arte” en la cual fotografió los ojos de mujeres con el reflejo de obras de artistas femeninas en el Museos Thyssen, con pinturas como las de Georgia O'Keeffe, y en el Reina Sofía, con las de Ida Applebroog.

Incluso pudo realizar su trabajo en el Museo del Prado, donde capturó las miradas de las propias trabajadoras del museo y las exposiciones de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. “Crear un vínculo entre una mujer del siglo XII con esas pinturas realizadas por mujeres en el siglo XVI me lleva a pensar que esas artistas estarían emocionadas”, asegura Ordás.

En estos momentos, la fotógrafa de miradas está preparando una nueva serie en el Museo Thyssen con sus propias empleadas contemplando las obras de las mujeres de la Colección Thyssen. Ordás explica que “estas trabajadoras son siempre las guardianas del museo, pero de espaldas a las obras, con lo que ahora se giran para contemplar los cuadros y convertirse en protagonistas con esas obras reflejadas en sus ojos”.

Además, en sus próximos proyectos también se encuentra la exposición “Mujeres de la Abstracción” en el Museo Guggenheim de Bilbao. Y más allá de España, Ordás cuenta que ya está pidiendo permisos para hacer sus fotografías en el Centro Pompidou en París.