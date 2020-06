Asientos reclinables y de dos plantas: así es el futuro de la clase turista en los aviones

En un futuro puede que volar en clase turista cambie para siempre, y es que hacer viajes largos sentados en asientos en los que no podemos estirar las piernas pueden suponer una verdadera pesadilla para aquellos viajeros que quieran ver la otra parte del mundo.

Pero esto podría cambiar para siempre si los deseos de Zephyr Aerospace, una startup estadounidense, se hacen realidad. Bajo el nombre de ‘asiento zephyr’ quieren mejorar la calidad del viaje en clase turista y es que, según la empresa, la mayoría de los asientos de las aerolíneas no han cambiado desde la década de 1970, y para ellos es motivo más que suficiente para empezar a cambiarlo.

¿Qué proponen?

Proponen un tipo de asientos planos, reclinables y en dos plantas que son capaces de adaptarse a las aeronaves comerciales existentes, tanto Boeing como Airbus, al tiempo que cumplen con las medidas de distanciamiento social en las aerolíneas.

Así pretenden que volar sea cómodo para todos los viajeros ofreciendo comodidad y privacidad, como si estuviéramos en una cabina individual a través de sus módulos de asientos.

Y aunque de momento es solo una idea, nosotros soñamos con poder utilizar algún día alguno de estos asientos que, como confirman desde Zephyr, nos permitirían acostarnos completamente planos, descansar o sentarnos con las piernas extendidas o sentarnos cómodamente.

¿De dónde viene la idea?

Se le ocurrió al CEO de la empresa, Jeffrey O’Neill, que comparó un viaje en avión de 19 horas de Nueva York a Singapur con uno que había hecho previamente en bus de la misma duración.

Y es ahí donde surge la idea, en los autobuses de larga duración el sistema de literas funcionaba perfectamente. Así que… ¿por qué no en los aviones ofreciendo un plus de comodidad a los viajeros? Nosotros no podemos estar más de acuerdo, y más si la densidad puede ser la misma, pero más comodos.