Planes para pasar diciembre en Barcelona

¡Esto se acaba! Y no solo estamos a unos pocos días de despedir diciembre, despedimos al 2019 y... decimos adiós a una década. 2020 se presenta como un año futurista, un año en el que más que nunca, tendremos que tener confianza sobre el futuro, un año en el que el Pantone será el Classic Blue, que inspirará una luz atemporal y elegante, igual que un cielo anocheciendo o un océano infinito.

Pero todavía nos queda un mes por delante para ir haciendo balance, el mes de las reuniones en torno a la mesa, de las Navidades y de las vacaciones para muchos. Así pues, ¿qué es lo mejor que se podrá hacer durante el último mes del año en Barcelona?

La Nit del Passeig de Gràcia

Si todavía no te has hecho con tus regalos navideños, el próximo 19 de diciembre no tendrás excusa, porque llega una vez más La Nit del Passeig de Gràcia, un evento previo a las frenéticas fechas de la Navidad, en la que multitud de tiendas de la calle, abrirán hasta las 12 de la noche y contarán con descuentos especiales para los asistentes.

El mercado y la feria navideña del Port Vell

Del 5 de diciembre y hasta el 5 de enero, el Port Vell de Barcelona promete ser uno de los centros neurálgicos de la Navidad. ¿La razón? Que se ha instalado allí, en la misma Plaza del Portal de la Pau, una feria navideña y un mercadillo. La feria que se inaugurará con un espectáculo de la Fura dels Baus, contará con un árbol de Navidad de 31 metros de altura con iluminación led, el más grande que nunca ha habido en Cataluña, una noria gigante, un pesebre flotante sobre el mar y frente a la rambla y un tiovivo para que disfruten los más pequeños. Además, cada noche la fachada de la sede del Puerto de Barcelona, se iluminará al ritmo de la música y las luces, con más de 100.000 leds que darán luz al lugar.

Patinaje sobre hielo en Barcelona

Cálzate los patines y disponte a pasar un buen rato, porque la ciudad acoge un buen puñado de pistas de hielo para que demuestres tus habilidades y porqué no, para que pases un buen rato tengas el nivel que tengas. Muy cercana al Camp Nou, se ha instalado una de las pistas más célebres de la ciudad, la Pista de Gel de FC Barcelona que abre todos los días de la semana. Otra opción es la que encontrarás en el centro comercial de la Illa Diagonal y si quieres hacerlo bajo techo, acude a Skating club, abierta durante todo el año.

Descubrir la decoración navideña de la ciudad

Te llamarán la atención los luminosos que rezan Fun fun fun, xin xin xin, glup glup glup... Barcelona está inundada de espíritu navideño y se han instalado numerosos árboles de Navidad por toda la ciudad. También puedes acercarte a visitar el clásico pesebre de la plaza de Sant Jaume, conocido por su carácter moderno, que este año realiza la escenógrafa Paula Bosch y tiene como motivo la preparación de la Navidad en familia.

Visitar la Navidad del Poble Espanyol

El Poble Espanyol se transforma en estas fechas en un escenario que parece haber salido de una película. La decoración y el espíritu navideño flotan en el ambiente. Del 6 al 8 de diciembre contará con actividades para toda la familia. Desde Hivernacle de la Plaza Mayor y la primera muestra gastronómica de Navidad con caras, maridajes y aperitivos para los mayores, hasta gincanas, el mundo mágico del Tió o hacerse fotos en una bola gigante de nieve para los más pequeños. Se trata de una cita ineludible para los amantes de estas fiestas.

Espectáculos navideños en los teatros

Por ejemplo, el Gran Teatre del Liceu, acogerá la conocida obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad, que se representará el 21 y el 22 de diciembre. Por su parte El Palau de la Música, el 22 de diciembre celebrará un ciclo familiar con un concierto de Navidad con El Cascanueces y la Sinfonía Num. 5 de Beethoven. Otro de los imprescindibles, será L'Auditori, que acogerá el próximo 26 de diciembre Hollywood en Navidad, un espectáculo con las mejores bandas sonoras del cine.