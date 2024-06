El planazo definitivo: talleres de mixología, cerámica o textil en el nuevo espacio de Nordés Gin

Se acerca el verano y Madrid sigue más viva que nunca con multitud de propuestas de ocio y culturales para disfrutar de la capital. Nordés gin, la ginebra premium de origen gallego, ha ideado un plan al que no te podrás resistir para acercar su esencia a la capital: “Tiempo de artesanía con Nordés gin”, el espacio pop-up de la marca que se convertirá en el place to be de la ciudad durante los próximos 6 y 7 de julio.