Halloween en el Parque Warner: más de 200 personajes aterradores y su nuevo pasaje 'Crime Alley: Night of Chaos'

Los espectáculos también tendrán su participación dentro de Scary Nights, los visitantes podrán disfrutar de dos espectáculos principales en DC Superheroes World - Gotham Plaza: "Welcome to the Scary Nights" y "Dark Flames". Y en el lejano Old West Territory durante la temporada de Halloween en la scare zone ‘Ghost Town’, el brujo chamán Papa Legba convocará a todos los espíritus del inframundo para abrir un portal entre dos mundos. Aquí, los mitos mexicanos y las leyendas urbanas de terror cobrarán vida, ofreciendo una experiencia única y terrorífica.