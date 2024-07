El mapa con el mejor restaurante de cada provincia de España

El Celler de Can Roca. Punto. No hay mucho más que decir, ¿verdad? Bueno sí, Tres Estrellas Michelín, una Estrella Verde y unas manos (las de los hermanos Roca) que nos ofrecen el sumun de la restauración, ya que no se puede comparar con ningún otro restaurante del mundo. Si eres un auténtico foodie, comer aquí es una experiencia que tendrías que vivir, al menos, una vez en la vida.