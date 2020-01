Top 10: los cócteles más deseados del mundo

Como cada año The Drinks International Annual Brands Report ha realizado una de sus encuestas para conocer cuales son las bebidas más aclamadas, famosas y vendidas de todo el mundo. ¿Quieres saber si la que tu bebes es una de ellas? Sigue leyendo...

1. Old Fashioned

El rey de los cócteles es, sin duda el Old Fashioned, y ya van seis años seguidos en lo más alto de esta bebida de vanguardia. The Old Fashioned no muestra signos de decadencia; de hecho, este clásico del whisky estadounidense está cada vez más en las listas de lo más vendido.

Y es que casi el 35% de los bares dijeron que era su clásico más vendido. Puedes hacerlo con bourbon, o con centeno, como probablemente lo hicieron años atrás en los comienzos de este famoso cóctel. Como afirma la mente maestra de los cócteles clasicos, David Wondrich, “Un cubo de azúcar humedecido con tres gotas de Angostura, un poco de refresco revuelto con un gran cubo de hielo y dos onzas de centeno”

2. Negroni

Las cosas se ven bastante dulces para el amargo Negroni: durante seis años ha sido el número dos, aunque nunca desafió realmente el primer puesto. Al igual que Old Fashioned, la fortaleza de Negroni ha sido su transición de cantinero a favorito de los consumidores: el 13% de los bares dijo que era su clásico número uno. Por otra parte se encontraba entre los tres mejores servidos en el 42% de los bares. Realmente es irónico, si alguna vez hubo un cóctel que se puede preparar en casa, es el Negroni, clásicamente, un tercio de Campari, vermut dulce y ginebra.

3. Daiquiri

El Daiquiri, el barman favorito, es la bebida de ron más aclamada en los mejores bares del mundo. Pero, curiosamente, según la encuesta de The Drinks International Annual Brands solo el 6% dijo que este era su mejor clásico. Aún así el 27% lo nombró entre los tres primeros y casi la mitad de los 10 más populares.

En la casa de la bebida, La Floridita de La Habana, prefieren la versión congelada, pero sobre todo este cóctel es: jugo de lima, ron blanco y jarabe de azúcar, batido y servido.

4. Martini seco

El Dry Martini, amado por los fanáticos de la ginebra, ha escalado dos lugares este año. Este favorito pero refinado cóctel se ha colado entre los cinco mejores clásicos en poco menos de una quinta parte de los bares encuestados, mientras que menos de la mitad dijo que figuraba en su top 10.

Hay muchos bares que podrían afirmar ser el ejemplo, pero Dry Martini de Barcelona (multi miembro de los 50 mejores bares del mundo) es uno. Utiliza ginebra francesa, una pizca de amargo de naranja, un poco de limón y una aceituna verde.

5. Whisky Sour

El nombre y la receta pueden variar ligeramente, pero este cóctel clásico sigue siendo consistente en esta lista de The Drinks International Annual Brands, aunque ha descendido del tercer al quinto lugar este año.

Se dice que la receta de Whisky Sour se publicó por primera vez en el libro de Jerry Thomas How “Mix Drinks” en 1862. Y aunque no es el de los mejor servidos en los bares es una bebida para todos. Aún así es un clásico del top 10 en aproximadamente la mitad de los locales encuestados. La receta es: bourbon, jugo de limón y una cucharadita de azúcar. La clara de huevo es opcional, aunque esta es una bebida que se beneficia de la textura del huevo.

6. Espresso Martini

Desde el sexto lugar, y despúes de escalar más de 20 puestos en dos años, hemos seguido el meteórico ascenso de este cóctel de café y vodka desde el fallecimiento de su inventor Dick Bradsell.

En 2017 fue el número 27 y ahora está luchando con los grandes clásicos. Hecho infamemente para un cliente que quería una bebida que la “despertara", se descubrió que este clásico de la era moderna era el cóctel número uno en el 6% de los bares y un top 10 en casi el 40%.

7. Margarita

El Margarita es el clásico del tequila en la mayoría de los mejores bares del mundo. Muy pocos lo convirtieron en su mejor clásico servido, pero está entre los tres primeros en casi el 10% de los encuestados.

8. Manhattan

Un octavo puesto parece un poco bajo para este venerable clásico, pero el 37% lo convierte en uno de sus 10 mejores. El amargo y el vermut dulce se asocian con mayor frecuencia con Bulleit, Woodford Reserve o Rittenhouse.

La clásica receta de este coctel es: whisky de centeno, vermut dulce y dos trozos de Angostura, revueltos con hielo, colados en un coupé frío y adornado con cerezas aguardientes.

9. Mojito

Este clásico cubano puede parecer fuera de sintonía con la moda actual de cócteles, un vestigio de los adolescentes, pero sigue siendo un verdadero clásico, muy querido por el consumidor. Es un clásico del top 10 en aproximadamente el 30% de las locales encuestados.

Uno de los mejores lugares para degustarlo es La Bodeguita de La Habana, un lugar para un bocado de menta y, aunque nunca ha estado entre los mejores 50 bares, ha recibido algunos votos a lo largo de los años. Hacen sus famosos Mojitos con la siguiente receta: ron, jugo de lima, rrefresco, azúcar moreno de caña, menta fresca y hielo.

10. Aperol Spritz

El Aperol Spritz permanece en el top 10, aunque está en el mismo puesto que el año pasado poco menos del 30% de los bares lo nombraron entre los 10 mejores.

Creado por los hermanos Barbieri en la década de 1900, el Aperol Spritz fue su respuesta a una bebida más ligera para tomar antes de la cena. Aperol, prosseco y un chorrito de refresco: una de las bebidas mixtas más fáciles en esta lista pero de las más refrescantes.