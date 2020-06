Las nuevas Food Experiences para viajar por los sentidos a través de la gastronomía

En su afán por adelantarse y adaptarse a las necesidades sociales y a la situación gastronómica que vivimos en la actualidad, WE CRAVE, el estudio creativo con sede en Madrid especializado en la creación de emociones a través del diseño, las instalaciones artísticas y la gastronomía, presenta su nuevo proyecto “Intimate Experience - Upsides of Downtime”, una novedosa propuesta gastronómica que involucra al consumidor apostando por su propia interacción para el desarrollo de la experiencia en la intimidad de su hogar.

Para esta nueva food experience, WE CRAVE, trabaja bajo la creencia de que lo más importante para esta etapa de “nueva normalidad” es mantener el equilibrio emocional y social para entender y revaluar las nuevas perspectivas sobre el espacio, el tiempo y la desconexión. Por este motivo, con “Intimate Experience - Upsides of Downtime” propone tomarse un descanso introspectivo, alimentar el cerebro con distracciones saludables, divertirse y dejar que la mente divague para pasar un tiempo con nosotros mismos reconectando con nuestro yo interior.

Como resultado de estas reflexiones, el estudio creativo ha diseñado tres kits de experiencias muy diferentes entre sí en torno a los conceptos de Tiempo, Espacio y Desconexión.

1. Space - Create an utopic destination

El kit “Space - Create a utopic destination” desafía el sentido del espacio al redefinirlo como un lugar al que escaparnos sin salir de nuestra propia casa. Esta experiencia es también una invitación a relajarse, a recordar nuestro lugar favorito, a propiciar un encuentro con nuestros seres queridos o, simplemente, a recuperar recuerdos de la infancia que nos devuelvan la felicidad y paz interior que tanto necesitamos en estos momentos.

Este kit contiene:

Una tira de cable LED para definir el nuevo espacio personal tridimensional.

personal tridimensional. Una degustación de queso con una selección curada de condimentos destinada a deleitar los sentidos.

Los ingredientes e indicaciones para crear un cóctel refrescante, cargado de energía positiva.

Precio kit Space: 75 euros

2. Time - Explore serene timelessness

El kit “Time - Explore serene timelessness” invita a reservar un momento de tranquilidad para su disfrute en su máxima expresión. Su propósito es desafiar la percepción del tiempo además de experimentar las recompensas y el valor de la espera. Con él se creará y contemplará una obra de arte original mientras se saborea un refrigerio abundante y un maridaje líquido.

Este kit contiene:

Un papel de fibra vegetal, un pigmento y un solvente natural para crear una obra de arte abstracta mientras se observa el fascinante efecto de la cromatografía.

Los ingredientes para hacer un bocadillo de pan y mantequilla para disfrutar con diferentes ingredientes complementarios. Además de cómo hornear el pan, las instrucciones incluyen cómo crear una vela comestible de mantequilla.

Un matraz de la mezcla exclusiva de vermut de WE CRAVE y una guarnición para preparar un cóctel para la ocasión.

Precio kit Time: 75 euros

3. (Dis) connection - Delight your senses and soul

El kit “(Dis) connection - Delight your senses and soul” está destinado a deleitar los sentidos e incentivar la creatividad. Ofrece la oportunidad de desconectar del mundo digital externo e hiperconectado y pasar el tiempo creando y saboreando una propuesta gastronómica que mejora el estado de ánimo. Encontrar placer mientras se reconecta con el yo interior a través de la contemplación de una instalación artística colgante diseñada por WE CRAVE, es el objetivo de esta experiencia.

Este kit contiene:

Una estructura e indicaciones para crear un móvil colgante y disponer de la propia instalación artística en el hogar.

Una mezcla de masala chai.

Ingredientes para hacer un lienzo de chocolate.

Precio kit (Dis) connection: 75 euros

Cualquier de las tres experiencia de “Intimate Experience - Upsides of Downtime” pueden adquirirse y disfrutarse todos los viernes de los meses de junio y julio a través de su página web.