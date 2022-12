iryo te acerca a tu próximo destino

¡Este es el mejor momento del año para hacer planes! Tanto para elegir destinos para los próximos festivos como para decidir qué ciudades de la geografía española visitaremos durante 2023. Barcelona, Málaga, Sevilla, Cuenca, Alicante… son destinos en los que disfrutar a tope de cultura, naturaleza, playas, gastronomía y patrimonio. Una escapada en cualquier momento del año a una de estas ciudades es garantía de éxito. ¿La manera de hacerla redonda? Eligiendo iryo para llegar a destino en poco tiempo y con todas las comodidades.

Y es que iryo es el nuevo concepto de Alta Velocidad en la que la flexibilidad, la personalización, la gastronomía y las opciones de clases de confort hacen de viajar en tren toda una experiencia tanto para empresas como para particulares. El primer operador privado español de Alta Velocidad, participado por Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia, inició sus operaciones comerciales en noviembre entre Madrid Atocha, Delicias Zaragoza y Barcelona Sants y el pasado 16 de diciembre inauguró la que será su segunda línea y que conecta las ciudades de Madrid, Cuenca y Valencia.

El punto fuerte de este nuevo operador es sin duda la flexibilidad y las comodidades a bordo. Comenzando por las cuatro clases de confort -Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial-, de las cuales tres están orientadas al viajero de negocio y que están pensadas para satisfacer las diferentes necesidades de cada uno de sus viajeros.

El buen comer es otro de los puntos en los que iryo marca la diferencia. Con una marca propia de gastronomía local a bordo: Haizea. Aquellos clientes que hayan elegido la tarifa Infinita Bistró podrán disfrutar de un cuidado y excelente servicio a la plaza (en el asiento) lleno de detalles, más de tres menús y una variedad de vinos de D.O. Una gran variedad de tapas y productos locales elaborados con productos de primera calidad aguardan al viajero en la zona bar. Para las clases Singular Only YOU, Singular e Inicial, durante el proceso de compra se puede añadir el Menú de Mercado que será servido en el asiento. Además, dispondrán del servicio de bar móvil durante el viaje y del acceso al bar restaurante.

Iryo se revela como la nueva manera de viajar en las que no tiene cabida las restricciones, llegan con una firme apuesta por la sostenibilidad (su modelo de tren logra contener las emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro en 28 gramos) y ofrece al viajero la posibilidad de obtener billetes gratis de cercanías en las ciudades en las que opera, combinaciones de tren y avión con Air Europa o servicio de taxi desde las estaciones con su plataforma propia iryo by Imbric.

Sin duda un nuevo operador que está llamado a convertirse en el preferido por los viajeros que necesiten moverse dentro de la península.