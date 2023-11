Viajes del Imserso para 2024: más destinos, más plazas y más presupuesto

Pese a que muchas personas aprovechan el Imserso para conocer los rincones de España que no han podido conocer o a los que no han podido volver, a muchas otras les gustaría poder viajar por Europa con la misma facilidad y conocer otros países completamente desconocidos para ellos. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aseguran que España pretendía liderar el Programa de Turismo Sénior en Europa. En otros países ya llevan a cabo estos viajes, pero España aún no se ha animado oficialmente. Llevan un tiempo tratando de crear un plan similar al Imserso para que los mayores puedan viajar al extranjero de manera barata y segura, como ya lo hacen dentro de las fronteras.