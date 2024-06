Turismo activo en las Islas Canarias, el más completo

¿Quién no se relaja flotando en el agua, a solas con sus pensamientos? ¿Acaso no es un planazo tumbarse en la arena y tomar el sol? Las Islas Canarias añaden un plus a la experiencia, en forma de deportes y aventuras. Deporte, naturaleza, mar, buen clima. Una tormenta perfecta que da lugar a un mágico rincón plagado de secretos, esperando a ser descubiertos por el viajero. Del bosque al mar, del campo de golf a la montaña. ¿Quién da más?