El pueblo más pequeño de Lleida: 44 habitantes, infinitos encantos

Otro de los encantos de Cava es la Iglesia de San Clemente, un templo histórico que sustituyó a la iglesia medieval antigua y que es una auténtica maravilla que hay que visitar. Si todavía no te has enamorado por completo del pueblo, lo harás al descubrir sus numerosas rutas senderistas y la gran red de caminos históricos que atraviesa los increíbles paisajes de la comarca y de los que no querrás salir jamás.