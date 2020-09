Nueva York, a vista de dron

Con la inauguración de Edge, una nueva plataforma de observación en Hudson Yards, en marzo, junto con un Empire State Building reinventado e innumerables experiencias nuevas y clásicas, nunca ha habido un mejor momento para ver la ciudad de Nueva York desde arriba. En los cinco distritos, los visitantes pueden combinar vistas extraordinarias con arte de clase mundial, granjas urbanas, emociones, compras y cócteles elaborados por expertos.



Por eso te enseñamos los mejores lugares para descubrir la ciudad de Nueva York desde las alturas.

Para vistas desde rascacielos icónicos:

Edge at Hudson Yards se abrirá el 11 de marzo como la plataforma de observación al aire libre más alta del hemisferio occidental a más de 1,000 pies. Los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas del río Hudson y el horizonte de la ciudad de Nueva York, así como caminar a través de una sección de piso de vidrio transparente. Los espacios interiores en los pisos 100 y 101 contarán con un bar de champán, un restaurante y un espacio para eventos. Para otro mirador cercano, suba las escaleras de caracol de bronce de Vessel , un punto de referencia público interactivo en el centro de la plaza pública de Hudson Yards.

El Empire State Building ha sido completamente renovado durante el año pasado, con una experiencia de museo interactivo en el segundo piso y un observatorio recientemente renovado en el piso 102 con vistas de 360 ​​grados a través de ventanas de vidrio del piso al techo. Otra nueva incorporación es NYC: Above & Beyond , una experiencia interactiva de construcción de itinerarios que ayuda a los viajeros a planificar su aventura en los cinco condados en asociación con NYC & Company.

Celebrando su quinto aniversario a lo largo de 2020, One World Observatory cuenta con vistas desde el edificio más alto del hemisferio occidental. Con tres niveles de ventanas de vidrio del piso al techo, una cafetería y un bar, visitas guiadas interactivas y más, es una experiencia imperdible.

Con impresionantes vistas en tres niveles diferentes, la plataforma de observación Top of the Rock ofrece vistas de 360 ​​grados de la ciudad de Nueva York, incluido Central Park, desde el Rockefeller Center. Los conocedores saben que el invierno ofrece vistas despejadas y menos multitudes. Unos pisos más abajo, el bar SixtyFive , frente al famoso Rainbow Room , ofrece una opción perfecta para cenar con vistas a la ciudad y un nuevo menú de temporada.

Para una dosis de cultivo:

Dé un paseo por High Line, una pasarela elevada de 1.4 millas de largo a lo largo del lado oeste de Manhattan construida sobre una antigua línea de ferrocarril de carga. La parte más nueva, High Line Plinth , presenta arte público entre vistas panorámicas, con la casa de ladrillos de Simone Leigh actualmente en exhibición hasta el 20 de septiembre.

El Museo Metropolitano de Arte está celebrando su 150 aniversario este año, y después de visitar las galerías británicas reinventadas que abren en la ubicación de la Quinta Avenida el 2 de marzo, diríjase al techo para disfrutar de obras de arte, refrigerios y espléndidas vistas de Central Park. Otra rama del icónico museo, The Met Cloisters , se enfoca en obras de arte medievales en un monasterio de estilo francés en lo alto de Fort Tryon Park, y cuenta con vistas al río Hudson, el parque y el vecindario de Inwood.

En el New Museum on the Bowery en el Lower East Side de Manhattan, explore el arte contemporáneo de vanguardia y las vistas del último piso del Bajo Manhattan a través de las ventanas del piso al techo y la terraza envolvente del Sky Room. Aunque el Sky Room está cerrado los días de semana, los tejados de los hoteles cercanos para las comidas y bebidas posteriores al museo incluyen Roof at Public Hotel, cloudM en citizenM New York Bowery y Last Light en Sister City.

Los recorridos recientemente lanzados por el campanario de la iglesia de Riverside invitan a los visitantes a entrar al campanario más alto de América del Norte para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y de la histórica iglesia de Morningside Heights.

El Museo Whitney de Arte Estadounidense ofrece perspectivas desde 13,000 pies cuadrados de espacio para exposiciones al aire libre y terrazas. Busque el río Hudson, High Line y el moderno Meatpacking District a continuación, así como los iconos que incluyen One World Trade Center.

Para bebidas con vista:

En el pintoresco Brooklyn Heights, diríjase a Harriet's Rooftop en 1 Hotel Brooklyn Bridge para disfrutar de innovadores cócteles y cocina junto a una piscina en la azotea y vistas del Bajo Manhattan y el Puente de Brooklyn.

Para un sofisticado recorrido por las azoteas, visite los mejores bares y restaurantes de los hoteles de Williamsburg. Con cócteles elevados y vistas al horizonte, explore estas opciones a cinco minutos a pie el uno del otro: Lemon's en el Wythe Hotel ; The Roof en el hotel Williamsburg ; Summerly en The Hoxton, Williamsburg; y Westlight en William Vale .

En Long Island City, Queens, aguardan impresionantes puestas de sol con vistas al East River, el horizonte de Manhattan y el puente de Queensboro, con vistas desde lo alto en el bar de la azotea del Boro Hotel y en la Savanna Rooftop del Z NYC Hotel .

Para una experiencia única en la azotea, diríjase al TWA Hotel en el aeropuerto JFK de Queens. La piscina infinita y el bar de la azotea del hotel tienen vista al asfalto, por lo que los visitantes pueden ver los aviones despegar y aterrizar en tiempo real. La piscina también está climatizada, lo que hace que nadar sea un placer durante todo el año.

No hay escasez de impresionantes opciones para cenar en las azoteas de Manhattan. Algunas nuevas incorporaciones a la vibrante escena son el lujoso Equinox Hotel Hudson Yards , con una terraza al aire libre en su restaurante Electric Lemon , así como un espacio al aire libre separado donde los huéspedes pueden descansar en una piscina con vista al Vessel; Hendricks Rooftop en el Hotel Hendricks , que incluye espacios interiores y exteriores para cócteles; Manhatta , un deslumbrante restaurante en el piso 60 de Danny Meyer en el distrito financiero; y la azotea en Moxy East Village , un espacio relajado con una decoración ecléctica que se planea abrir esta primavera.

Para una perspectiva verde:

Las granjas urbanas de Brooklyn Grange en Brooklyn Navy Yard, en Sunset Park, Brooklyn, y Long Island City, Queens, ofrecen a los visitantes mercados de agricultores, talleres, yoga y más, junto con tres puntos de vista únicos de la ciudad de Nueva York.

Abierto en temporada de mayo a octubre, Governors Island ofrece un refugio natural del bullicio de la ciudad en un ferry de 7 minutos desde el Battery Maritime Building. Sube las colinas artificiales de la isla para disfrutar de las vistas de la exuberante isla, junto con la Estatua de la Libertad y el Bajo Manhattan.

Green-Wood Cemetery, uno de los primeros espacios verdes de la ciudad de Nueva York , ofrece programación y recorridos con vistas al puerto de Nueva York y el Bajo Manhattan desde Sunset Park, Brooklyn. Busque la escultura de bronce de Minerva saludando a la Estatua de la Libertad al otro lado del puerto.

El Javits Center cuenta con un techo verde de última generación de casi 7 acres, que incluye jardines, productos agrícolas e incluso abejas, con posiblemente la mejor vista de Hudson Yards que la ciudad tiene para ofrecer. El espacio ofrece recorridos y también sirve como un ejemplo de la sostenibilidad de la ciudad de Nueva York.

Una nueva incorporación a uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, visite el Museo de la Estatua de la Libertad, que incluye una subida al techo verde del edificio, que ofrece vistas sin obstáculos del Bajo Manhattan y la Isla de la Libertad, incluida la estatua misma.

Para los aventureros de corazón:

Para los visitantes que buscan emociones, explore el Bronx Zoo Treetop Adventure Climb & Zipline . Esta experiencia única realmente transporta a los participantes fuera de la jungla de asfalto, ya sea escalando a través de recorridos de cuerdas entre los árboles o en tirolesa sobre el río Bronx.

El famoso parque de atracciones Luna Park de Coney Island tiene atracciones para viajeros de todas las edades y niveles emocionantes, incluidos los nuevos desarrollos que llegarán en 2020, como un circuito de cuerdas y una tirolesa. Ya sea en Wonder Wheel o en la famosa montaña rusa Cyclone, trate de mantener los ojos abiertos para ver el Océano Atlántico y Brooklyn desde lo alto.

Para los amantes de la aventura, los cinco distritos ofrecen un sinfín de opciones gastronómicas. Queens, el distrito más diverso de la ciudad, es particularmente conocido por su comida global creativa. Suba y baje del tren elevado 7, a menudo llamado "International Express", para disfrutar de vistas del horizonte y una manera fácil de experimentar estos enclaves culturales y cocinas.

El Roosevelt Island Tramway, que cuesta lo mismo que un viaje en metro, ofrece vistas espectaculares de Manhattan y Queens a medida que los pasajeros suben por la ciudad y luego descienden por el East River para llegar a Roosevelt Island.

Se puede acceder al punto natural más alto de la ciudad de Nueva York, Todt Hill en Staten Island, a través de Greenbelt's Yellow Trail, una caminata de ocho millas (de ida) dirigida a excursionistas avanzados y amantes de la naturaleza.