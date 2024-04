Yamaranguila, descubriendo el paraíso hondureño cuna de los lencas

Llegar hasta este rincón de Honduras no es fácil, pero el viajero descubrirá un acogedor pueblo fundado en 1878 que le recibirá con los brazos abiertos. Su nombre deriva de la palabra zabalanquira, que significa agua de la pirámide y hace referencia a un cerro conocido como El Pelón. El pueblo se divide en tres zonas (la alta, la baja y la media) y, sorprendentemente, cuentan con un clima bastante particular, ya que la media de temperatura es de 11 grados durante todo el año, pudiendo llegar a los cero grados en invierno y no superando los 16 o 18 grados en los meses más calurosos.