Valencia en agosto, mucho más que paella y playa

Las extensas playas mediterréneas de Valencia se pueden disfrutar de muchas formas, especialmente navegando sus aguas cristalinas para disfrutar de diversos deportes náuticos... Se puede recorrer la costa de la ciudad o darse un chapuzón en el mar alquilando embarcaciones de recreo y motos de agua, descubrir paisajes y rincones únicos del litoral pescando o sobre una tabla de paddle surf o una piragüa, o disfrutar de la adrenalina de deportes como windsurf, kitesurf o surf en los canales deportivos de las playas de la Malvarrosa, el Cabanyal, Perellonet y Pinedo.

Vive la emoción de la gran pantalla al aire libre con la Filmoteca d'Estiu 2020

Este verano, la ciudad vuelca su inagotable actividad cultural en las calles, aprovechando su clima y sus espectaculares espacios urbanos, con este festival cinematográfico que llenará de cine València. El certamen tendrá dos ciclos, el primero centrado en películas reconocidas con premios internacionales, y el programa titulado “Summer was sexy!”, que explora el valor y el placer del contacto humano, tan difícil en estos tiempos. "Dolor y Gloria", "Parásitos", clásicos como "Dirty Dancing" "La Favorita" o "Call me by your name" forman parte del cartel de con la Filmoteca d'Estiu 2020, ¡llena de éxitos, calor y abrazos de cine!

El Teatro Romano de Sagunt, más valenciano que nunca

Las artes escénicas serán las estrellas de "Sagunt a Escena", el tradicional festival que, en esta edición pondrá el foco en el pensamiento y el teatro valencianos, para contribuir a la revitalización de uno de los ámbitos más afectados por la pandemia. Hasta 40 espectáculos de música y teatro están incluidos en el programa de "Sagunt a Escena", que se representarán en diversos espacios culturales de la ciudad, desde el Auditorio Joaquín Rodrigo, el monumental Teatro Romano y el imponente Castillo de Sagunt.

¿Quieres volver a sentir el fútbol? Acércate al corazón del València C.F.

Emoción, trofeos, copas... los vestuarios, el césped húmedo y las gradas... En el Mestalla Forever Tour podrás conectar con la pasión por el fútbol que se respira en el legendario estadio del equipo valencianista, el más antiguo de España. Las visitas se hacen en grupos de máximo 20 personas, con todas las garantías de distancia social e higiene, y una oportunidad única para acercarse al corazón del València C.F.

Nits al Carme: conciertos acústicos junto al mar y a cielo abierto

Desde el 10 y hasta el 24 de agosto, la explanada del Veles e Vents congregará a artistas como Izal, Pablo López, Dorian, David Bisbal, Ara Malikian, Miguel Poveda o Los Secretos, en el marco del Festival Nits al Carme. Este año, la audiencia podrá disfrutar de la intimidad de un total de 10 recitales y conciertos íntimos y acústicos en uno de los espacios más icónicos de València, la explanada del Edificio Veles e Vents de la Marina Real Juan Carlos I.