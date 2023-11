Siete curiosidades de la Navidad en Zúrich que ni imaginabas

El encendido navideño es uno de los momentos más esperados del año en la ciudad suiza. Miles de personas llegan hasta la exclusiva calle comercial de Bahnhofstrasse para recibir a "Lucy", como así se llama este evento de luz que, a finales de noviembre, marca el inicio de la temporada de Navidad. La iluminación, compuesta por miles de luces LED de distintas intensidades que se prolongan desde Bahnhofplatz hasta la Bürkliplatz, adquiere este curioso nombre de mujer gracias a la canción de los Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds". Durante la noche en que tiene lugar el encendido "Lucy", muchas de las tiendas permanecen abiertas hasta altas horas para dar comienzo a las compras festivas.