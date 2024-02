Un paseo por la historia de Europa: Bulgaria, donde Europa se baña en Oriente

Afortunados son los pueblos que han tenido la suerte de ser visitados por otras culturas, pues son quienes más avanzan y aprenden. Bulgaria, foco de riqueza en el corazón de Europa, tuvo ese privilegio y ahora goza de una historia milenaria, una cultura apasionante, una arquitectura única y variada y piezas de arte que nadie tiene. No dejamos los tiempos tracios sin mencionar otros de sus curiosos tesoros, como el de la princesa de Mogilanska Mogila, a quien enterraron en el siglo IV a. C. junto a sus sirvientes y hasta caballos, y bellísimas piezas de oro, como una corona de laurel y unos enormes pendientes. La máscara de oro del rey tracio Teres es quizá la más itinerante, se encontró en el 2004 en el corazón del Valle de los Reyes, y es del siglo V a. C. Pesa más de 600 gramos y aunque puede verse en el Arqueológico de Sofía, suele visitar los museos de todo el mundo.