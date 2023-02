Japón, el viaje de tu vida, ¿por qué no en 2023?

Japón es uno de esos lugares que impactan y atrapan. Dicen que hasta el punto de cambiarte la vida. Quien va quiere exprimir cada segundo y, nada más aterrizar en España, ya empieza a pensar en cómo y cuándo volverá. Hay pocos países en el mundo capaces de competir con lo que Japón ofrece: desde la tranquilidad y espiritualidad de sus templos, a la locura trepidante de sus modernas ciudades; desde la ceremonia del té, el ikebana o arte del arreglo floral y otras artes ancestrales, hasta la industria del manga, el anime y los videojuegos. Pero hay mucho más…

Estas son algunas razones por las que el país del sol naciente figura siempre en la lista de destinos a los que hay que viajar, como mínimo, una vez en la vida:

Ciudades vibrantes

Para ir de compras, visitar monumentos y museos, asistir a obras de teatro tradicional o contemporáneo o, simplemente, dejarte sorprender por los mil y un atractivos de sus calles, las increíbles ciudades japonesas te harán perder la cabeza, en el mejor de los sentidos.

Empezamos en Tokio, una de las urbes más pobladas del mundo, donde la tecnología más vanguardista aflora entre los atractivos más importantes del país, como el santuario Meiji, el templo budista Senso-ji, el más antiguo de la ciudad, la Torre Tokio o el mítico cruce de Shibuya. En esta ciudad se encuentra también Akihabara, el barrio favorito de los seguidores del manga, anime, cosplay y los videojuegos.

Al igual que en Tokio, en Osaka -tercera ciudad más grande de Japón- existe también un barrio famoso por sus comercios especializados en la cultura pop japonesa. Se trata de Den Den Town. Pero hay mucho más en esta hipnótica y animada urbe. Dicen que el cineasta Ridley Scott se inspiró en los distritos de Dotombori y Shinsekai, ambos en Osaka, para crear los escenarios de su mítica Blade Runner (1982). Y otro de sus títulos, el thriller policiaco Black Rain (1989), se rodó aquí, con sus características luces de neón y su atmósfera única envolviendo a figuras como Michael Douglas, Andy García, Ken Takakura o Yūsaku Matsuda.

Aunque si lo que quieres es sumergirte de lleno en cultura milenaria japonesa, Kioto es tu ciudad. Conocida también como la “ciudad de los mil templos”, la antigua capital imperial es una ciudad espiritual, llena de santuarios sintoístas, templos budistas, jardines tradicionales, bosques de bambú, casas de té… capaces de transportarte a un mundo suspendido en el tiempo.

Naturaleza y actividades al aire libre

Al pensar en Japón es frecuente dibujar en nuestra mente ciudades llenas de carteles luminosos, últimas tendencias en moda y planes a todas horas, pero el país asiático es también reconocido por su diversidad de paisajes y maravillas naturales. Desde el impresionante Monte Fuji hasta las cálidas y paradisiacas playas de Okinawa, el país del sol naciente cuenta con una gran variedad de atractivos naturales que te dejarán asombrado en cualquier estación del año. Dependiendo de la temporada en la que visites el país te recibirán los tonos rosados de los cerezos en flor en primavera, los exuberantes verdes del verano, las hojas rojas y amarillas características del otoño o las cumbres blancas de las montañas en invierno.

Japón es, además, un destino reconocido mundialmente por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar un país dejando una huella mínima y contribuyendo al desarrollo de economías locales.

Existen numerosos recorridos para disfrutar del Japón más natural y rural. ¿Qué te parecería subir a la cumbre del pico más alto de la capital, el monte Takao, pasear en barco por el lago Ashi o explorar diferentes rutas de peregrinación que se abren paso por los montes Kii, entre las prefecturas de Nara, Wakayama y Mie, en la zona oeste de Japón? En esta cordillera, en Nara, se encuentra el Monte Yoshino, famoso por sus cerca de 30.000 cerezos y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Quizá prefieras conocer el litoral, con sus impresionantes paisajes rocosos y playas de aguas cristalinas, o esquiar en laderas nevadas. En Japón, tienes a tu alcance un sinfín de aventuras al aire libre para disfrutar de este maravilloso entorno.

Tradiciones atemporales

Una de las cosas que más fascinan a quienes visitan Japón es su cultura, por eso es casi obligado incluir en tu viaje experiencias que te acerquen a sus costumbres e idiosincrasia. Puedes empezar visitando alguno de los muchos edificios religiosos (pertenecientes principalmente a las creencias sintoísta y budista) que se levantan en el país y continuar embriagándote de la genuina tradición nipona en sus parques y jardines. En plena ciudad se encuentran el Shinjuku Gyoen, uno de los más grandes y bonitos de Tokio; el jardín de Kenroku-en, en Kanazawa; o el precioso Korakuen de Okayama.

La ceremonia del té representa como pocas cosas la esencia de lo japonés. Para comprobarlo en primera persona puedes ir, por ejemplo, a Kioto, más concretamente al barrio de Gion. En sus callejuelas adornadas con farolitos de papel se encuentran numerosas ochaya (casa de té) y aún hoy es posible ver a geishas y maikos, vestidas y maquilladas de manera tradicional, acudiendo a sus compromisos o sobre el escenario, en populares espectáculos de música y danza.

Además, la tradición también está presente en hechos cotidianos, como alojarse en un ryokan (existen algunos centenarios, alojados en las montañas japonesas) y degustar la cocina kaiseki, donde cada plato es una pequeña obra de arte, con unos palillos o hashi.

Relax y bienestar

Japón, con sus onsen -baños termales naturales-, acogedores alojamientos tradicionales y complejos hoteleros de lujo, es también el destino ideal para mimar tu cuerpo y purificar tu mente con una escapada de relax.

Los onsen de cada región tienen sus propias características en cuanto a la temperatura, el color, el contenido mineral… y se cree que muchas de estas aguas tienen propiedades curativas, como sanar heridas o aliviar el dolor muscular. Muchos onsen son baños compartidos donde te sumerges sin ropa con otras personas, pero existen otras opciones. Puedes elegir alojarte en una habitación con onsen privado o, si el alojamiento lo permite, reservar uno por horas. También existen “poblaciones balneario”, con múltiples baños termales en los que relajarse, como Ginzan Onsen, Kusatsu Onsen, Gero Onsen o Kinosaki Onsen entre otras.

En el corazón de Tokio existen hoteles que ofrecen experiencias de spa, con baños estilo onsen y piscinas con fantásticas vistas. También es posible alejarse de la capital y transportarte en tren bala hasta algún resort de lujo apartado en las montañas. Allí puedes entregarte a la reflexión mientras te sumerges en un baño de meditación o caminas por los exuberantes bosques del lugar.

Otra alternativa única es dormir en un templo budista. Esta experiencia de alojamiento se llama shukubo y, a menudo, permite observar su vida cotidiana, participar en algunos de sus rituales como los rezos, la meditación, la recitación de sutras y degustar su comida vegana, llamada shojin ryori.

Gastronomía única

¿Sabías que Tokio es la ciudad con más Estrellas Michelin del mundo? De hecho, Japón es el segundo país con más estrellas, un auténtico destino gastronómico de lujo, por su calidad y variedad, con opciones para todos los paladares y bolsillos: desde restaurantes de alta gama a sushi-bar, pequeños restaurantes de barrio, o típicas tabernas izakaya… También la comida ya preparada y lista para llevar disponible en supermercados, tiendas de conveniencia o locales especializados está buenísima.

Si bien el sushi es su plato más conocido fuera de sus fronteras, un rápido vistazo a la cocina nipona revela que su oferta va mucho más allá que esta delicada combinación de arroz sazonado y pescado crudo y constituye un gran abanico de opciones gastronómicas únicas con ingredientes y sabores deliciosos.

Si quieres degustar la mejor gastronomía del país, un lugar genial para sumergirte es Ginza, en Tokio. Allí puedes encontrar restaurantes tradicionales, junto a otros más modernos que mezclan la cocina japonesa con la occidental. Para los amantes del sushi, el mercado de Tsukiji es un paraíso reconocido por los propios japoneses.

Quien busque auténtica cocina kaiseki, puede dirigirse a Kioto. En esta ciudad abundan los restaurantes dedicados a este arte culinario japonés, que a modo de menú degustación, y en función de la temporada, deleita al comensal con un baile de técnicas, sabores, colores, olores y texturas. Un regalo para los sentidos compuesto por una larga lista de platos entre los que no faltan la sopa, el sashimi, las verduras en tempura, carne a la brasa o pescado frito, encurtidos, arroz, té, dulces tradicionales…

Otros platos que merece la pena probar son el sukiyaki y el shabu shabu, ambas preparaciones deliciosas de carne de ternera y verduras que se cocinan en una olla de caldo caliente en la propia mesa del comensal, y las famosas brochetas yakitori de pollo a la parrilla, acompañadas de cerveza o sake. Además, puedes comer las exquisitas anguilas unagi o algunas especialidades regionales, como las bolas de pulpo takoyaki de Osaka o las ostras de Hiroshima.

Si eres más de dulce, estás de suerte. Los japoneses son auténticos maestros en estas confecciones, siendo los delicados wagashi sus elaboraciones tradicionales más preciadas. Estos dulces, parte importante de la ceremonia del té y de estética muy cuidada, se elaboran principalmente con harina de arroz, con la que se elabora un pastelito llamado mochi, y luego se rellena de anko (pasta dulce de judías azuki) y fruta. Entre ellos se encuentra el famoso dorayaki (hecho con dos bizcochos de forma redonda relleno de anko), el postre favorito del mítico personaje de animación Doraemon.

Arte en cada rincón

Japón tiene una tradición artística ecléctica y de renombre mundial que abarca la arquitectura, la escultura, los textiles, la pintura a tinta, la caligrafía, la cerámica, los grabados ukiyo-e, el arte contemporáneo y un largo etcétera.

Más allá de las expresiones artísticas y la característica arquitectura que se encuentra en sus calles, en este destino puedes visitar gran cantidad de galerías y museos. Los hay para todos los gustos, desde los más prestigiosos a los más insólitos, y en ellos se exhiben y resaltan diferentes aspectos de la cultura y las artes niponas.

Destacan, por ejemplo, el Museo de Arte Tokugawa en Nagoya (artefactos samurái), el Museo al aire libre de Hakone (esculturas y otras obras de arte) y el Mori Art Museum, en lo alto de un rascacielos en Tokio (arte contemporáneo). También en la capital se encuentran el Museo Nacional (la colección de arte japonés más rica del mundo), el Museo de Arte Conmemorativo Ukiyo-e (estampas y pinturas narrativas), el Museo de Arte Suntory, (especializado en objetos de arte antiguos), el Museo de Artes Idemitsu (caligrafías, pinturas y cerámica), y el Museo Ghibli (dedicado al universo mágico creado por el director y animador Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli).

Si te interesa la cultura ninja, tienes que ir a Iga, donde se encuentra el museo de los ninja; en el centro de Kanazawa está el Museo del Siglo XXI; y en Hiroshima, millones de visitantes acuden cada año al Parque y el Museo de la paz en Hiroshima para ver con sus propios ojos un trozo de historia. En este parque hay unos 50 monumentos que recuerdan a quienes murieron a causa de la bomba atómica el 6 de agosto de 1945. Lugar clave es la Cúpula Genbaku, uno de los pocos edificios de la zona que quedó en pie tras la explosión y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1996.

Seguridad, hospitalidad y limpieza

Japón es un destino seguro y poder disfrutar, como turista, de un país sin preocuparte de esta cuestión es algo que no tiene precio. Además, quien va destaca la limpieza de sus calles, de sus trenes, de instalaciones e, incluso, de sus lavabos públicos.

El secreto está, sin duda, en la educación y civismo de los ciudadanos quienes, además, de cuidar sus ciudades, cuidan al visitante. La hospitalidad de los japoneses es de sobra conocida y hace que la experiencia del visitante sea muy agradable.

Si a esto sumamos una eficaz red de transportes, multitud de opciones de alojamiento y una oferta de ocio con la que es imposible aburrirse (sí, el karaoke está dentro de esta oferta), no es de extrañar que más de uno se sienta en Japón como en casa.

