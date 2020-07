La guía para moverse por el Louvre en la era de la covid-19

El Museo del Louvre ha abierto sus puertas el pasado lunes 6 de julio y desde entonces los jardines del carrusel y las Tullerías están abiertos durante el horario habitual. Para poder mantener las medidas de seguridad y garantizar el distanciamiento social, los juegos y reuniones de más de 10 personas continúan prohibidos en los jardines.

Reserva de horario

Todos los visitantes sin excepción deberán reservar el horario al que quieren asistir a visitar el Museo. También habrá servicio de venta de entradas en línea a través de la página web del museo. Solo se aceptarán, a partir de este momento, pagos con tarjeta y es posible que durante las horas más demandadas el número de plazas para realizar la visita sean más limitadas.

El horario actual para visitar el museo que se mantendrá desde julio hasta septiembre de 2020 es el siguiente: abrirá a las 9 am y hasta las 6pm todos los días excepto los martes. Se habilitarán dos entradas al museo: la entrada de la Pirámide, donde habrá colas específicas para cada horario, y la entrada de Richelieu, para los visitantes con tarjetas de miembro (Amis du Louvre, Louvre Pro, ICOM, Ministère de la Culture, Patrons Círculo, etc.) y grupos. La entrada del carrusel no estará abierta.

Medidas de seguridad

El uso de la mascarilla dentro del museo será obligatorio para el personal y para todos los visitantes mayores de 11 años. Cada uno debe traer su propia mascarilla y en las dos entradas se proporcionará gel hidroalcohólico para desinfectar las manos antes de acceder al edificio.

Dentro de las instalaciones deben respetarse en todo momento las medidas de distanciamiento social.

Los guías turísticos independientes pueden traer grupos de hasta 25 personas pero para respetar las medidas de seguridad y el distanciamiento, deberán usar auriculares y un micrófono.

Por razones de seguridad se han realizado algunos cambios en los servicios que ofrece el museo. El guardarropa permanecerá cerrado, lo que implica que no se puede acceder al edificio con maletas, bolsos grandes ni cascos para motocicletas. Los cochecitos / cochecitos y las sillas de ruedas seguirán estando disponibles y se limpiarán después de cada uso. La audioguía del museo estará disponible a partir del 15 de julio y se puede reservar a través de esta página web.

La librería del museo y los servicios de restauración abrirán sus puertas también el 6 de julio.

Nuevos itinerarios

A lo largo de todo el museo se han colocado letreros para guiar a los visitantes y así evitar el hacinamiento. Para visitar la Salle des États (donde se muestra la Mona Lisa ) se entrará y saldrá por puertas separadas.

Abierto: Cercano Oriente, antigüedades egipcias, griegas y romanas; introducción al arte islámico; Esculturas italianas y del norte de Europa; Pinturas italianas, españolas e inglesas; Obras maestras de la pintura francesa del siglo XIX; Joyas de la corona; Los apartamentos de Napoleón III; artes decorativas en la Edad Media y bajo Luis XIV; y esculturas francesas del siglo XVII al XIX.

Cerrado: esculturas francesas de la Edad Media y el Renacimiento; artes decorativas durante el Renacimiento, y los siglos XVIII y XIX; artes de África, Asia, Oceanía y las Américas; nivel inferior del departamento de arte islámico; y nivel 2 de las colecciones de pintura francesa y del norte de Europa.