Cuatro días inolvidables por el Delta del Mekong, tras la esencia de Vietnam

Esta exuberante zona es una de las paradas más atractivas de Vietnam para los amantes de la naturaleza y la cultura. Desde deliciosas sopas de fideos hasta antiguos templos jemer, este itinerario de cuatro días cubre lo mejor del delta del Mekong.

Día 1: Cocoteros y ciclismo en Ben Tre

Mañana

Ben Tre es una provincia a unas dos horas de la ciudad de Ho Chi Minh famosa por sus cocos y su sabrosa comida. El ciclismo es una excelente manera de explorar Ben Tre, y la mayoría de los hoteles ofrecen bicicletas gratuitas para los huéspedes. Súbete y dirígete a los cocoteros para una mañana de exploración.

Pase en bicicleta por el mercado de Ben Tre y el río Ben Tre en su camino hacia el muelle del ferry. Un corto viaje en ferry lo lleva a Cu Lao Long, uno de los muchos islotes de Ben Tre. Aquí encontrará una red de senderos bordeados de árboles, cocoteros sombreados y algún que otro café. Deténgase a tomar un dulce c’a phe sua da’ para recargar energías.

Si tiene tiempo, puede tomar un ferry para visitar otros islotes en Ben Tre. Algunos islotes han organizado excursiones y actividades, otros, como los del río Ham Luong, le darán una mirada auténtica a la vida local en el Delta.

Para el almuerzo, pruebe los deliciosos platos inspirados en el coco de Ben Tre: arroz cremoso con coco, camarones estofados con coco y củ hủ dừa, una ensalada ligera hecha con corazones de coco.

Tarde

Terminado el almuerzo, es hora de visitar una de las fábricas de dulces de coco de Ben Tre. Los dulces de coco suaves y pegajosos de Ben Tre son increíblemente populares, no solo en Vietnam, sino en todo el mundo. En esta zona se encuentran más de 300 fábricas de caramelos de coco. Haga un recorrido por una de estas fábricas para conocer todo el proceso de elaboración de dulces de coco. No te vayas sin probar el caramelo de coco original de Ben Tre: una simple mezcla de leche de coco y azúcar.

Para la cena, es posible que desee buscar un plato de hủ tiếu. Este alimento básico del delta del Mekong es una sopa de fideos de arroz bien caliente, cubierta con carne de cerdo, camarones y un huevo de codorniz, y servida con limón y cilantro fresco.

Día 2: Templos y vida de pueblo en Tra Vinh

Mañana

Tome un automóvil o un autobús temprano en la mañana desde Ben Tre hasta la ciudad de Tra Vinh. Considerada una de las provincias más bonitas del Delta, Tra Vinh es un laberinto de calles tranquilas y arboladas, casas pintorescas y arrozales verdes.

Después de registrarse, dé un paseo por la ciudad de Tra Vinh, una hermosa mezcla de lo antiguo y lo nuevo. El mercado húmedo de Tra Vinh y el río Long Binh todavía están relativamente intactos por el crecimiento reciente. Dé un paseo por el río para ver a los pescadores tirando de sus redes, pasee por el mercado para admirar los productos locales y compre un bocadillo de bánh tét trà cuôn, un pastel de arroz pegajoso al vapor con un relleno de plátano o frijoles mungo.

En el centro de la ciudad, encontrará tiendas de té de burbujas y cafeterías ubicadas entre cafés en las aceras de la vieja escuela y puestos de comida sabrosa.

Deténgase en la ciudad para almorzar en cualquier puesto que le guste. Si te sientes aventurero, prueba los Bánh Canh Bến Có: fideos de arroz redondos servidos en un caldo claro con carne de cerdo, hígado y otros cortes de la nariz a la cola.

Tarde

Es hora de un poco de historia. Tra Vinh es el hogar de 140 templos ornamentados, construidos por el grupo étnico Khmer Krom de Vietnam. Aproximadamente el 31 por ciento de la población de Tra Vinh es de etnia jemer, y sus templos añaden un encanto único a esta región.

Pase la tarde en la Pagoda Kom Pong Chrai (Pagoda Hang), a 6 km de la ciudad. Esta pagoda es conocida por sus elaboradas esculturas de madera talladas por los monjes residentes. Esparcidas por los terrenos del templo, algunas de estas increíbles piezas de madera llegan hasta el techo. Si espera hasta el anochecer, puede atrapar una bandada de cigüeñas en vuelo.

Termine el día con un abundante banh mi de los vendedores de Tra Vinh. Si te sientes valiente, el favorito local bánh mì phá lấu está repleto de carnes intrigantes, servido con una rica salsa dulce. Después de la cena, deténgase en un café a lo largo de Pham Ngu Lao para disfrutar del aire de la noche o únase a las familias que caminan por el parque ecológico Deja Vu Huynh Kha.

Día 3: lagos legendarios y la ciudad de Can Tho

Mañana

No puede dejar Tra Vinh sin visitar Ao Ba Om, un lago cuadrado hecho por el hombre rodeado de árboles altos, áreas de picnic y puestos de café. Cuenta la leyenda que el lago fue excavado hace cientos de años por un equipo de mujeres jemer en un concurso para obtener el derecho a elegir a sus propios maridos.

Hoy, Ba Om es una serena extensión de flores de loto y libélulas. Siéntese en un sillón de plástico y observe cómo pasa el mundo con una cafe sua da helada en la mano. Luego, pase por la Pagoda Ang, una de las estructuras jemer más impresionantes de Tra Vinh, y el Museo Cultural Khmer al otro lado de la calle para una mirada más profunda a la cultura y la historia Khmer Krom.

Ven a la hora del almuerzo, ve en busca de un famoso manjar de Tra Vinh, bún nước lèo. Esta sabrosa sopa de fideos de arroz viene con un sabroso caldo hecho de pescado de agua dulce, hierbas y flor de plátano rallada. Pida rollitos de primavera fritos y cerdo al vapor como acompañamiento para un verdadero almuerzo local.

Tarde

Traslado en coche o autobús a la provincia de Can Tho, a unas tres horas de distancia. Can Tho está firmemente en el mapa turístico y hay muchas cosas que hacer. Cuando llegues, da un paseo por la ciudad de Can Tho. Deténgase en la Pagoda Ong, construida a finales del siglo XIX por descendientes de chinos. En el interior encontrará un vestíbulo de entrada con poca luz y una neblina de humo picante. Bobinas cónicas de incienso ardiente cuelgan de las vigas y todo el templo está adornado con un rojo intenso.

Para la cena, diríjase a uno de los muchos restaurantes del centro de Can Tho para disfrutar de mariscos frescos y una sólida cocina del Mekong al estilo familiar. Pruebe la can chua, una sopa agridulce nativa de la región, hecha con pescado o camarones, piña, tomate, brotes y tallos de orejas de elefante. Antes de acostarse, reserve un paseo en barco para la mañana siguiente.

Día 4: mercados flotantes y paseos en sampán

Mañana

Comience su último día en el delta del Mekong en el mercado flotante de Cai Rang. El mercado flotante mayorista más grande del Delta funciona desde la mañana hasta el mediodía. Levántese a las 5 am para el viaje de 30 minutos desde Can Tho a Cai Rang, donde el río comienza a llenarse de anchos botes de madera apilados con frutas y verduras.

Los vendedores ambulantes cuelgan muestras de sus productos de postes largos en la parte delantera de sus barcos, para que los clientes sepan lo que están vendiendo. Los barcos más pequeños entran y salen entre los barcos más grandes, vendiendo fideos de desayuno y café. Después del mercado flotante, continúe su mañana en el río, navegando por pequeños afluentes para echar un vistazo a la vida local.

De vuelta en Can Tho, busque un almuerzo de nem nướng Cái Răng. Estas brochetas de carne magra de cerdo se asan a la parrilla sobre carbón y se sirven con salsa de maní, hierbas, encurtidos y bánh hỏi: pequeños fideos de fideos tejidos en delicados paquetes y cubiertos con ajo salteado.

Tarde

Pase una tarde relajada descubriendo la ciudad de Can Tho, comprando recuerdos y paseando por el bullicioso paseo marítimo del parque Ninh Kieu. Para su última noche en el Delta, disfrute de un elegante crucero con cena.

Mystic Sampan de TransMekong lo llevará en un suave paseo por el río alrededor del borde de la ciudad de Can Tho. Admire las luces de la ciudad mientras cena una ensalada de mango vietnamita, lubina a la parrilla, pollo con limoncillo y otras delicias recién preparadas: el final perfecto para su aventura en el Mekong.