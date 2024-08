Cabo Verde, las islas de la 'morabeza'.

Un accidente de la infancia le causó deficiencia de audición y desde entonces su manera de expresarse ha sido a través del arte. Pintor, escultor y artesano, no solo crea piezas preciosas (cuadros, láminas, figuras…) desde su atelier (que está abierto al público en la ciudad de Espargos, en la isla de Sal), sino que también decora las calles con sus enormes y coloridos murales. No hay rincón que no lleve su impronta. Entre otros muchos motivos, Randy pinta a los grandes músicos de Cabo Verde para que su mirada quede inmortalizada en los muros y fachadas.