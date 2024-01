Antártida: el sueño viajero de quienes aman los mapas

Bienvenido al fin del mundo. No hay amante de los mapas que no se emocione frente al cartel con que le recibe la ciudad de Ushuaia. Está situado en el puerto, junto a la dársena donde anclan los cruceros que viajan a la Antártida. Esta temporada habrá récord. Se espera el paso de 46 cruceros y 104.000 cruceristas. Un nuevo hito para Ushuaia, transformada por su condición de puerta principal de entrada a la Antártida. En 1980, tenía 11.000 habitantes; en 1990, 30.000; hoy suma 190.000. Hace tan solo unas décadas, era un lugar extremo, azotado por los vientos y los fantasmas del siglo en que fue presidio. Hoy, se suceden sin pausa tiendas, hoteles y restaurantes. De no ser por el cartel, nadie sabría que esto es el fin del mundo.