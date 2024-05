Amazonía ecuatoriana: siguiendo el sueño de El Dorado

El crepitar de las ramas, los monos aulladores, el canto de los pájaros… Los sonidos de la naturaleza lo ocupan todo, aunque, en cada momento del día, la orquesta animal suena distinta. No importa que no los veamos, están ahí jugando a desvelar el día y a acunar la calma mientras me mezo en una hamaca a la puerta de mi cabaña. Por un instante, la selva se queda muda. Silencio que anuncia una intensa tormenta empapando el ocaso. En este bosque tropical lluvioso, la humedad no depende de la evaporación del océano. Aquí es cada árbol el que inyecta litros y litros de agua en la atmósfera formando “ríos voladores” que fluyen por encima de la jungla llevando incluso más agua que el mismo Amazonas.