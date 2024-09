5 viajes que todo el mundo debería hacer antes de los 40 años

Dándole una vuelta al símil de que la vida es un viaje, que lo es (una cosa no quintal la otra), los 40 son la etapa en mitad del recorrido. Que el camino siga o no igual, no importa tanto como que el final se sienta cada vez más cerca. Los siguientes viajes han sido seleccionados en contraposición a esa idea. Son recorridos que demuestran que todo sigue igual o, de no hacerlo, no guarda relación con que la tierra haya dado una vuelta más al sol. Son viajes para que hagas tuyos e integres como parte de tu vida. Como parte de ti. Una forma de ver que el mundo sigue girando, contigo dentro.