PlantHealth4Life: la campaña que aboga por un turismo responsable

Si has viajado a Tailandia y has probado la fruta del dragón, seguro que te han entrado ganas de traerte alguno en la maleta para poder seguir saboreando el país asiático desde casa. Pero hay plagas y enfermedades que pueden viajar ocultas en las frutas o plantas vivas, y que, al introducirse en un nuevo entorno sin depredadores naturales, pueden proliferar sin control. Cabe señalar que las plantas constituyen el 80% de los alimentos que comemos, limpian el aire que respiramos y nos ayudan a luchar contra el cambio climático al contribuir a reducir el CO 2 de la atmósfera. Cuando las plantas están sanas, proporcionan hábitats y fuentes de alimento a numerosas especies animales, lo que contribuye a la biodiversidad y a la estabilidad general de nuestro ecosistema. Más allá de eso, las plantas sanas contribuyen a un sector agrícola sólido, lo que a su vez genera oportunidades de empleo y apoya a las economías locales. Tenemos que tener presente que, si protegemos las plantas, protegemos la vida.