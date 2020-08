Una encuesta muestra las 10 ciudades favoritas para este verano... y muchas no tienen playa

¿Buscando que ciudad es la mejor para pasar el verano o quieres saber si tu ciudad está entre las mejores? Si la respuesta es un sí, seguramente has comprobado que no es tarea fácil encontrarla. Cuando encuentras una ciudad que te gusta porque tiene la mejor playa, quizá no tiene las mejores temperaturas, y cuando una tiene las mejores temperaturas quizá no tiene las actividades que buscabas.

Por este motivo, el buscador de alquileres vacacionales Holidu ha hecho este trabajo para ti. Gracias a un análisis exhaustivo de una extensa base de datos donde se incluye la media de horas de sol, la temperatura media, el número de parques, playas, piscinas, heladerías y otras variables; hemos definido cuáles son las mejores ciudades españolas para pasar el verano.

Eso sí, en ningún momento se han tenido en cuenta la situación sanitaria de la covid-19 para este análisis de cuales son las mejores ciudades para una escapada… por eso, hay que ir con ojo aunque estas sean unas de las mejores ciudades por su temperatura y parajes para un verano de ensueño.