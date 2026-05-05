Zahi Hawass, egiptólogo: "Las pirámides están a la vista, pero apenas hemos excavado el 30% de los secretos que guarda el desierto. Hay ciudades enteras bajo nuestros pies que no han visto la luz"

Uno de los grandes misterios de la humanidad es la construcción de las famosas pirámides de Egipto. Monumentales, imponentes y aparentemente estudiadas hasta el último detalle, podrían dar la sensación de que ya no guardan secretos. Sin embargo, figuras como Zahi Hawass insisten en que esa percepción está lejos de la realidad. Según el reconocido egiptólogo, lo visible es solo una pequeña parte de un legado que sigue, en gran medida, oculto bajo la arena.

Adriana Fernández

Tal y como señalan desde The Guardian, pocas entrevistas resultan tan imprevisibles como un cara a cara con Zahi Hawass. Más que responder preguntas, las toma como punto de partida para reafirmar su personaje: vehemente, teatral y profundamente convencido de su papel en la historia reciente de Egipto. Durante años, este experto fue la cara visible del patrimonio egipcio al frente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, cargo que asumió en 2002 bajo el régimen de Hosni Mubarak. Su figura creció en paralelo a su presencia mediática: habitual en documentales y visitas de alto perfil con líderes internacionales y celebridades.

Logros del egiptólógo Zahi Hawass Entre sus logros recientes destaca la recuperación de una estela de la V dinastía desde un museo europeo, un paso más en su ambiciosa campaña para repatriar tesoros como el busto de Nefertiti o la piedra de Rosetta. Paralelamente, proyectos como los nuevos museos en la meseta de Giza o en Fustat apuntan a consolidar su legado institucional.

Lo que se esconde debajo de las pirámides de Egipto: un universo desconocido bajo tierra

Egipto continúa siendo uno de los territorios arqueológicos más fascinantes del mundo precisamente por lo que aún no se ha descubierto. A pesar de décadas de excavaciones, avances tecnológicos y proyectos internacionales, los expertos coinciden en que queda una enorme cantidad de información por desenterrar. Hawass, una de las voces más influyentes en la investigación del antiguo Egipto, ha reiterado en diversas ocasiones que gran parte del patrimonio sigue intacto, esperando a ser explorado.

La imagen icónica de las pirámides de Giza, tan fotografiada y estudiada, puede resultar engañosa. Túneles, cámaras aún selladas, necrópolis desconocidas e incluso restos de asentamientos urbanos podrían formar parte de ese universo enterrado. La idea de ciudades completas bajo el desierto no es una fantasía, sino una hipótesis respaldada por hallazgos parciales y nuevas tecnologías de exploración. De hecho, el experto sentencia en una entrevista para The Guardian: "Las pirámides están a la vista, pero apenas hemos excavado el 30% de los secretos que guarda el desierto. Hay ciudades enteras bajo nuestros pies que no han visto la luz".

Los misterios que esconden las pirámides de Egipto / Istock / karimhesham

En los últimos años, herramientas como el radar de penetración terrestre o la tomografía por muones han permitido detectar estructuras sin necesidad de excavar directamente. Estas técnicas han abierto una nueva etapa en la arqueología, menos invasiva pero igualmente reveladora. Gracias a ellas, se han identificado vacíos y anomalías en el interior de grandes monumentos, lo que sugiere la existencia de espacios aún inexplorados. Pero la realidad es que excavaciones de esta magnitud requieren años de trabajo, financiación constante y un delicado equilibrio entre investigación y conservación.