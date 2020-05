La increíble historia de la persona real que interpreta Daniel Radcliffe en 'La jungla'

Yosseph "Yossi" Ghinsberg, el verdadero protagonista de la nueva película que ha estrenado este mes de mayo HBO, es en realidad un aventurero, autor, empresario, humanitario y orador motivacional israelí, que actualmente reside en Australia. En 1981, estuvo perdido durante tres semanas en una parte desconocida de la selva amazónica boliviana, y es por esta hazaña, por la que a día de hoy conocemos a este superviviente.

Fue con 21 años cuando comenzó todo. Acababa de hacer su servicio militar y su sueño era explorar el Amazonas para encontrarse con tribus que no conocían la civilización. De esta forma, primero viajo por por Venezuela, Colombia y Perú, y en la Paz fue cuando conoció a Karl Rurechter, un explorador que además era geólogo y le prometió guiarlo por la Amazonía boliviana para conseguir, como él quería, entrar en contacto con la remota tribu de los toromonas. Allí, fueron rescatados y salvados por dos lugareños y por Abelardo "Tico" Tudela, un hecho que cambió su visión del mundo.

Todas las vivencias que se desarrollaron por el camino, y como consiguió sobrevivir en la selva, las cuenta en su libro: "Back from Tuichi", también llamado "Jungle", que está traducido a muchos idiomas, pero no al español. Pocos años después de publicar la novela, piensa en llevar el relato al cine, pero el proyecto no le terminaba de convencer.

Por fin, su historia de supervivencia ha conseguido traspasar la pantalla, y ahora es la base de la película de suspense psicológico Jungle, protagonizada por Daniel Radcliffe, quien hace el papel del propio Ghinsberg, y dirigida por Greg McLean, y por él mismo como productor ejecutivo.

“En la vida hay cosas muy misteriosas tales como el destino. Siento que era mi destino hacer esto. Esta aventura cambió mi vida, la de muchas personas en Bolivia y la de los indígenas en la selva pues transformó completamente la zona. Mi historia afectó a muchas personas en diferentes partes del mundo. Es un gran orgullo que mis errores y mi ignorancia hayan logrado algo”. Cuenta Ghinsberg en una entrevista para Clásico DMX.

Diez años después de que fuera rescatado, volvió a la selva boliviana para poner en contacto a la población de San Juan de Uchupiamonas con el Banco Interamericano de Desarrollo, para el que donó 1.25 millones de dólares, con el fin de construir un alojamiento ecológico solar, para entrenar a los locales y que estos pudieran usarlo. Ha logrado también que Conservation International, pudiera proteger 4.5 millones de hectareas alrededor del poblado de San José, y que fueran declaradas Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.