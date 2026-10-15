Yone, 32 años, vive en una casa abandonada de una aldea con 4 habitantes de Burgos: "La compré por 70.000 euros y la reformé, veía potencial"

El éxodo rural en España a finales del siglo XX marcó un antes y un después en la población rural debido al fuerte impacto de millones de personas que decidieron abandonar el campo para trasladarse a las grandes ciudades y formar allí su nuevo proyecto de vida. Sin embargo, existe otra realidad paralela, poco conocida, pero igual de importante: en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un factor determinante que está cambiando las preferencias residenciales de los jóvenes. Para la mayoría de ellos, los municipios rurales empiezan a ser una opción atractiva para salir adelante debido a su alto coste. Según los datos del estudio, seis de cada diez españoles entre 18 y 44 años ya se plantean esta opción.

Adriana Fernández

El caso de Yone, es el claro ejemplo de lo que actualmente ocurre con la vivienda en las grandes ciudades, ella a sus 32 años de edad, decidió dejar el ritmo de la capital y apostar por una casa abandonada en una aldea casi despoblada en la ciudad de Burgos, donde actualmente vive acompañada de sus 12 gatos y 4 perros. Este municipio de la comunidad de Castilla y León llegó a estar habitado por 600 personas, aunque hoy en día son cuatro y ella es la más joven,”No hay ni iglesia, no hay ni un bar, ni una tienda. Lo más cercano que tengo es a 45 minutos”, explica.

Orbaneja del castillo es un pueblo medieval situado en merindades / Istock / jon chica parada

Una gran inversión a corto plazo

Al principio no estaba del todo segura. La vivienda salió a la venta por 85.000 euros y, tras atreverse a negociar por primera vez en su vida, logró rebajarla a 70.000, "La compré por 70.000 euros y la reformé, veía potencial". En enero de este año fue a verla y el 28 de abril ya era suya: un cambio radical que marcó un antes y un después. “Esta casa es lo mejor que me ha pasado en la vida”, asegura. Aunque no todo ha salido tan bien como parece, poco tiempo después de mudarse descubrió que la carcoma había dañado la estructura de madera, “casi me caigo del piso de arriba aquí abajo”.

Casas de piedra con techos de tejas en un pequeño pueblo español enclavado en las montañas / Istock / MENDIFOTO

Aunque vivir en el campo y rodeada de sus animales es la vida perfecta para yone, vivir en una cabaña también significa renunciar a muchas comodidades, hay muchas zonas de la vivienda sin acondicionar y la llegada del invierno le preocupa bastante, pero no es la primera vez que se somete a estas circunstancias. Durante mucho tiempo estuvo viviendo en una casa sin electricidad, utilizando camping gas y placas solares para obtener energía.

Poza de la Sal es un casco antiguo de la provincia de Burgos, en Castilla y León, España. / Istock / Miguel Habano

Para yone, su verdadera vocación ha sido ser auxiliar de veterinaria, los animales han sido su pasión y hace un tiempo puso en marcha un refugio para cuidar a animales abandonados o maltratados, el cual tuvo que abandonar por las reformas inacabadas de la cabaña. Su objetivo a día de hoy es poder seguir con este proyecto y convertirlo en una fuente de ingresos para poder seguir cuidando y ayudando a los animales.

Poza de la Sal es un casco antiguo de la provincia de Burgos, en Castilla y León, España / Istock / Miguel Habano

Más historias para conocer

Aunque parezca que el caso de Yone es el único, la realidad es que no. Existen muchas personas que también invierten en lo rural y en poder formar su vida en el campo como es el caso de Marta, quien dejó Badalona para poder reabrir un bar en su pueblo natal en Teruel de 12 habitantes e impedir la despoblación, "esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy".

Calle en Frías, Burgos, España / Istock / MarioGuti

También historias como las de Ana y Máximo, un matrimonio que decidieron apostar por sus sueños y compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente".