Yone, 32 años, vive en una casa abandonada de una aldea con 4 habitantes de Burgos: "La compré por 70.000 euros y la reformé, veía potencial"
El regreso al campo: huir de la ciudad para empezar de cero.
El éxodo rural en España a finales del siglo XX marcó un antes y un después en la población rural debido al fuerte impacto de millones de personas que decidieron abandonar el campo para trasladarse a las grandes ciudades y formar allí su nuevo proyecto de vida. Sin embargo, existe otra realidad paralela, poco conocida, pero igual de importante: en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un factor determinante que está cambiando las preferencias residenciales de los jóvenes. Para la mayoría de ellos, los municipios rurales empiezan a ser una opción atractiva para salir adelante debido a su alto coste. Según los datos del estudio, seis de cada diez españoles entre 18 y 44 años ya se plantean esta opción.
El caso de Yone, es el claro ejemplo de lo que actualmente ocurre con la vivienda en las grandes ciudades, ella a sus 32 años de edad, decidió dejar el ritmo de la capital y apostar por una casa abandonada en una aldea casi despoblada en la ciudad de Burgos, donde actualmente vive acompañada de sus 12 gatos y 4 perros. Este municipio de la comunidad de Castilla y León llegó a estar habitado por 600 personas, aunque hoy en día son cuatro y ella es la más joven,”No hay ni iglesia, no hay ni un bar, ni una tienda. Lo más cercano que tengo es a 45 minutos”, explica.
Una gran inversión a corto plazo
Al principio no estaba del todo segura. La vivienda salió a la venta por 85.000 euros y, tras atreverse a negociar por primera vez en su vida, logró rebajarla a 70.000, "La compré por 70.000 euros y la reformé, veía potencial". En enero de este año fue a verla y el 28 de abril ya era suya: un cambio radical que marcó un antes y un después. “Esta casa es lo mejor que me ha pasado en la vida”, asegura. Aunque no todo ha salido tan bien como parece, poco tiempo después de mudarse descubrió que la carcoma había dañado la estructura de madera, “casi me caigo del piso de arriba aquí abajo”.
Aunque vivir en el campo y rodeada de sus animales es la vida perfecta para yone, vivir en una cabaña también significa renunciar a muchas comodidades, hay muchas zonas de la vivienda sin acondicionar y la llegada del invierno le preocupa bastante, pero no es la primera vez que se somete a estas circunstancias. Durante mucho tiempo estuvo viviendo en una casa sin electricidad, utilizando camping gas y placas solares para obtener energía.
Para yone, su verdadera vocación ha sido ser auxiliar de veterinaria, los animales han sido su pasión y hace un tiempo puso en marcha un refugio para cuidar a animales abandonados o maltratados, el cual tuvo que abandonar por las reformas inacabadas de la cabaña. Su objetivo a día de hoy es poder seguir con este proyecto y convertirlo en una fuente de ingresos para poder seguir cuidando y ayudando a los animales.
Más historias para conocer
Aunque parezca que el caso de Yone es el único, la realidad es que no. Existen muchas personas que también invierten en lo rural y en poder formar su vida en el campo como es el caso de Marta, quien dejó Badalona para poder reabrir un bar en su pueblo natal en Teruel de 12 habitantes e impedir la despoblación, "esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy".
También historias como las de Ana y Máximo, un matrimonio que decidieron apostar por sus sueños y compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente".
- Nacieron a 400 kilómetros y se encontraron en una fiesta: Las raíces separadas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez están entre un barrio obrero y un pueblo Conjunto Histórico famoso por sus bodegas
- Ona Carbonell, sobre la 'isla mágica' que esconde su refugio: 'Es una de las islas menos explotadas en todos los sentidos', y está declarada Reserva de la Biosfera
- Álvaro (39 años), único habitante de una aldea olvidada de Asturias: 'Mi objetivo es mantener el pueblo, el acceso en carretera, que tenga agua y que la gente lo disfrute cuando venga
- Cándida, vecina de Barcarrota, Badajoz: 'En una reforma de una casa de mi pueblo encontraron unos libros, era una edición desconocida del Lazarillo de 1594
- El último habitante de un pueblo de León, Sergio, sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”
- Lo que los pensionistas podrán hacer en sus viajes del Imserso y que durante 40 años estuvo prohibido: un plan para evitar la soledad no deseada
- El refugio creativo de Federico García Lorca fue un pueblo blanco que describió como “el sitio donde ha nacido Venus”: una joya pesquera y medieval que inspiró la 'Oda a Salvador Dalí
- Antonio de la Rosa, 57 años, ha cruzado los 4.700 kilómetros del Pacífico de pie sobre una tabla en 76 días: 'Grandes olas sacudían mi pequeña embarcación como si fuera una lavadora, pero estoy aquí, lo he conseguido, casi no me lo creo