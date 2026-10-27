Yone (32 años) se mudó con 12 gatos a una aldea de Burgos con tres vecinos: "No es un pueblo en sí. No hay ni iglesia, no hay ni un bar, ni una tienda"

A principios de 2026 Jona, de 32 años, decidió cancelar la visita de un piso al que seguía la pista desde hacía cierto tiempo, con la idea de que quizá estaba "por encima de sus posibilidades". La razón de no ir, lejos del dinero, era precisamente el sabor amargo que seguiría ver algo que no podría disfrutar para siempre. Pero el miedo, igual que libre, a veces también es algo absurdo, por eso sin decir nada probó suerte y, un día de nieve, se decidió en visitarla.

Orbaneja del castillo, un pueblo medieval en la provincia de Brugos / Istock

De camino a la casa se equivocó de carretera y llegó por una carretera que, como recuerda ahora, "daba miedo" y, sin embargo, haciendo una vez más caso omiso, acabó por enamorarse y, acto seguido, comprar la casa. "Castilla y León me parecía como un secarral. Y cuando vine aquí y vi este verde, vi este bosque, dije, 'Wow' ". La casa estaba a la venta por 85.000 euros y consiguió dejarla en 70.000. Una vez más, y en ambos casos, se había equivocado. Hoy viven cuatro personas y ella, junto a sus animales, es la más joven de todos ellos.

Sara Fernández García

Descubrir La Cabaña

La casa se levantó desde cero en 1986. La construyó un hombre para él, para su mujer y para sus hijos, y la usaron sobre todo como casa de verano. Cuando ella murió, el marido dejó de volver. Pasaron nueve años sin que nadie la habitara, hasta que la vegetación cubrió la fachada y se metió dentro, y ni siquiera se podían abrir las contraventanas.

Yone la encontró casi como la dejaron sus dueños. Había camas hechas, herramientas en el taller, depósitos de agua llenos y cartas de la mujer que vivió allí, que se llamaba Georgina. En una de ellas, colgada en una pared, se leía "solo para mujeres fenomenales", y Yone la tomó como una señal. La casa tenía hasta nombre propio, La Cabaña, y ella dice que fue "lo mejor que me ha pasado en mi vida".

Cascada de agua en un pueblo de la provincia de Burgos. / Istock

La alegría duró poco. Cuando empezó a vivir en la planta alta, descubrió que la carcoma se había comido suelos, muebles y vigas de madera, y que estuvo a punto de caerse al piso de abajo. El antiguo dueño lo sabía y no se lo dijo. Tuvo que tirar tabiques y falsos techos, y ahora vive de forma provisional en la planta baja, con cocina, salón y dormitorio en la misma estancia. Por suerte, el tejado y la estructura principal son de hormigón con vigas de hierro. "Me sentí como entre estafada, engañada y que había fracasado", reconoce.

Doce gatos y plena naturaleza

Todo empezó por los gatos. Yone rescata animales desde los 13 años, primero perros y después, sobre todo, gatos, a los que saca adelante a biberón cuando son recién nacidos. Ha dado en adopción a 86. Se ha quedado con 12, cada uno con su historia, como Arima, la única que rescató adulta: estaba embarazada y tuvo a sus crías en casa. A ellos se suman ahora una perra y tres cachorros que salvó de un pastor que los iba a matar y que sacó adelante con cinco días de vida.

El pueblo de Puentedey está situado en un puente natural sobre el río Nela, Las Merindades. / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Por eso buscaba un sitio así. Quería salir de casa y estar en el monte sin pasar por ninguna calle, para que sus animales vivieran en semilibertad. Cada tarde sube con ellos a un alto desde el que se ve toda la sierra. Los gatos la siguen en fila, con su propia jerarquía, y no se escapan porque ella los ha entrenado con distintos silbidos. Para proteger a la fauna silvestre de la zona, planea construirles un recinto vallado donde pasen la noche y la madrugada, cuando más animales salvajes se mueven.

Antes de llegar a Burgos, Yone pasó cuatro años en una casa sin luz en el País Vasco, cocinando con gas LP, sin nevera y sin lavadora, y otros dos en una ciudad. Trabajó como auxiliar veterinaria y hace unos cuatro años montó Maullando, un negocio para cuidar gatos a domicilio que acabó convirtiéndose en un hotel felino. Su plan es reabrirlo en la nueva casa y usar lo que gane para crear un refugio de animales, un proyecto que la obra le ha obligado a frenar.

Parque Natural de Neila lagunas, Burgos / Istock

A 45 minutos de la primera tienda

La aldea no se parece a lo que mucha gente imagina cuando oye la palabra pueblo. No hay iglesia, ni bar, ni tienda, y para hacer la compra de alimentos tiene que conducir 45 minutos. Sus tres vecinos son jubilados que llevan allí toda la vida, y a uno de ellos le costó creerse que había llegado sola. "Me traen hortalizas, calabacines", cuenta. Alrededor quedan casas de piedra en ruinas, alguna con las camas y el espejo todavía dentro, y otras de las que ya no queda nada.

Medieval puente de piedra en Frias, en el interior de Burgos. / Istock / 5

El invierno le da respeto. Ha visto fotos antiguas de la casa enterrada en la nieve, y por ahora en la planta alta solo hay luz en el cuarto de baño y la calefacción está desconectada. Cuenta con una cocina de leña y con toda la leña de calefacción que dejó el antiguo dueño, tanta que bromea con que no sabe si pagó la casa o la leña. Para trabajar, se ha apuntado a recoger patatas, porque en la zona hay empleo agrícola, sobre todo en verano.