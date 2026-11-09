Yésika dejó su trabajo para que su pueblo de 270 vecinos no se quedara sin tienda: "Siempre pensé que, bien llevada, la tienda podría funcionar"

En muchos pueblos pequeños de España, la tienda hace de punto de encuentro. Allí se encarga el pan para el día siguiente y, de paso, uno se entera de quién está malo o de quién ha vuelto por fiestas. Cuando cierra, los mayores dependen de que alguien los lleve en coche a hacer la compra a otro pueblo, y la calle se queda un poco más vacía.

Crucero en el pueblo de Corera, en La Rioja. / Wikicommons

Yésika Martínez no quería que eso pasara en Corera, el pueblo riojano de unos 280 habitantes donde vive, y en lugar de esperar a que alguien se animara, se animó ella. Dejó un trabajo fijo, reformó un local de la calle Mayor y, a principios de febrero de 2025, abrió Ultramarinos Martínez, la única tienda de alimentación del municipio. "Siempre pensé que, bien llevada, la tienda podría funcionar", explica.

Sara Fernández García

Una tienda para el pueblo y el valle

Lo que se encuentra al entrar es lo de toda la vida, puesto al día. Hay pan, fruta y verdura, carne fresca, embutido, conservas, congelados, bebidas, productos de limpieza e higiene y algún capricho dulce. Parte de lo que vende llega de empresas de la zona, productos de kilómetro cero, y la tienda prepara también encargos para celebraciones y para las fiestas del pueblo.

Iglesia de San Sebastián en Corera, La Rioja / Wikicommons

No solo compran los de Corera. La tienda atiende también a los vecinos de los pueblos del cercano valle de Ocón, y abre todos los días de la semana, domingos incluidos, aunque solo por las mañanas. Yésika lo vive como algo personal. "Lo estoy dando todo para que funcione porque es importante para mí y para mis vecinos", ha contado.

Un pueblo de viñas, olivos y almendros

Corera está en la Rioja Oriental, a algo más de 500 metros de altitud, y vive sobre todo del campo. Tiene cerca de 190 hectáreas de viñedo, casi todo de uva tinta, una bodega y un trujal cooperativo que produce unos 30.000 litros de aceite al año. Entre las viñas también hay cereal, almendros y olivos, y en el pueblo funcionan una empresa de cultivo de champiñón y una fábrica de cerámica.

La zona está habitada desde la Prehistoria, y por aquí pasaron celtas y romanos. Estos últimos trazaron una calzada que bajaba hasta el valle del Ebro y se unía, a la altura de Varea, con la gran vía que recorría el río.

Lo que ver en Corera

El paseo puede empezar en la iglesia de San Sebastián, barroca, levantada entre los siglos XVII y XVIII, que guarda la imagen del santo en una hornacina. Muy cerca queda la casa palacio del Marqués de Vargas, del siglo XVII, y algo más apartada, la ermita de Santa Bárbara, del XVIII.

Las dos visitas más curiosas, sin embargo, hablan de la vida cotidiana. El antiguo lavadero, construido en 1902, lo usaron las mujeres del pueblo hasta los años noventa, y hoy está restaurado y convertido en museo. La Casa del Espartero, que toma el nombre de los antiguos dueños, que trabajaban el esparto, recrea cómo se vivía en el pueblo entre principios del siglo XX y los años sesenta. Las mujeres de Corera llevan un cuarto de siglo cuidando ese patrimonio etnográfico a través de su asociación.