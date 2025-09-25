Así es el yate del cofundador de Google que está en Ibiza: diseño futurista y 120 millones de euros

Con cien metros de eslora y una silueta que parece flotar más que navegar, el superyate Pi se ha convertido en un foco de atención este año y ahora navega en aguas de Ibiza. Salido del astillero holandés Feadship, esta embarcación no solo es llamativa por su tamaño, sino también por la discreción que lo rodea: se conocen pocos detalles de su interior, solo que ha sido diseñado por el estudio francés Liaigre.