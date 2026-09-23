Ximo, el valenciano que ha viajado 5 veces con el Imserso y defiende la experiencia frente a los críticos: “Ha sido el mejor viaje que hemos hecho. Hotel impecable, personal encantador y autobuses comodísimos”

Agencias de viajes, maletas preparadas y mucha ilusión, para muchos pensionistas la mejor etapa, el Imserso, pero para otros, una etapa marcada por la incertidumbre y el miedo a encontrar destinos y servicios saturados y sobre todo no poder vivir esa gran experiencia de la que muchos hablan. Para jubilados como Ximo, un valenciano que ya ha viajado más de 5 veces con el Imserso y que defiende su experiencia frente a los que no: “Ha sido el mejor viaje que hemos hecho. Hotel impecable, personal encantador y autobuses comodísimos”.

Sara Fernández García

El guion suele repetirse: alojamientos anticuados, menús repetitivos y trayectos pesados, pero el testimonio de Ximo le da por completo la vuelta, el de miles de usuarios que disfrutan de estancias de una gran calidad a un precio excepcional. Frente a los prejuicios, este valenciano destaca la profesionalidad en la que fueron recibidos en su último destino, “Hemos viajado cinco veces en los últimos años con el IMSERSO y sin duda este ha sido el mejor. Entre tantas opiniones negativas o con problemas, bueno es reseñar también cuando todo sale bien”.

Habitación del hotel / Istock / MediaProduction

¿Cuál es la verdadera clave del éxito?

No hay realmente una fórmula que te lleve directo al éxito, depende mucho de la perspectiva de cada viajero y el manejo de sus expectativas. El éxito se consigue con la experiencia y la experiencia como en el caso de Ximo, te hace conocer bien los trucos para exprimir al máximo el viaje y optar por lo más cómodo y sencillo. Una de las claves para alcanzar el éxito en tus viajes es abrirse hacia nuevos destinos, a veces, dejar el sol y la playa en los meses más fríos y optar por ciudades más culturales, rutas de naturaleza o capitales con verdaderos tesoros gastronómicos, te harán disfrutar de tus viajes desde otra perspectiva.

El Dato Canarias y Mallorca son las únicas piezas del programa Imserso donde el invierno funciona al revés que en el resto, sin duda los primeros destinos que tienen que estar en tu lista.

Entender la escapada como una oportunidad para socializar, hacer nuevas amistades y compartir experiencias con personas en la misma situación que tú, te hará vivirlo desde una manera totalmente distinta y no solo lo verás como un simple viaje turístico. Otro de los puntos a destacar es la extraordinaria relación entre lo que se paga y lo que se recibe, existe un aprovechamiento real del presupuesto, sacando el máximo partido al dinero del que se dispone. Además, olvídate de estar pendiente de la logística, ya que el viaje incluye todos los traslados, desplazamientos hasta el hotel y el personal que acompaña al grupo en cada salida y en caso de incidencia.

Botones uniformado sostenido por asas metálicas de carro / Istock / IMAG3S

Una doble versión sobre los destinos y las estancias

Aparte de Ximo, son muchas las personas que deciden formar parte de este tipo de viajes y muchas veces las expectativas no superan la realidad, como el caso de un jubilado de Zaragoza, quien criticó la falta de variedad en los viajes del Imserso: “La conclusión es que solo queda libre una playa en pleno mes de enero, que hace allí más frío que aquí en Zaragoza”.

Lujosa piscina infinita con tumbonas rodeadas de palmeras y vista al mar / Istock / BriBar

O el ejemplo de Ángeles García, viajera habitual del Imserso, que contaba que había viajado muchas veces con el programa y que hasta entonces no había tenido una experiencia negativa: "Viajar barato no significa que todo valga".Pero pese a todas las críticas, el Imserso es un pilar fundamental para combatir la soledad, fomentar el envejecimiento activo y dinamizar el sector turístico fuera de la temporada alta.