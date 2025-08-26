WTE Miami 2025 listo para recibir a compradores de viajes en su edición más internacional

Con más destinos participando que nunca, WTE Miami 2025 ofrece a los asistentes una visión directa de la evolución del panorama turístico internacional. La presencia brasileña está asegurada con el regreso del estado de Ceará a WTE Miami 2025. El estado destacará una oferta diversa de experiencias turísticas que incluyen ecoturismo, viajes de aventura y patrimonio cultural. “Participar en WTE Miami desde su primera edición nos ha permitido construir relaciones a largo plazo con operadores internacionales y aumentar la visibilidad de Ceará en mercados clave,” comenta Thiago Marques, Director de Marketing de la Secretaría de Turismo del Estado de Ceará.