WTE Miami 2025 listo para recibir a compradores de viajes en su edición más internacional

WTE Miami 2025 regresa del 17 al 18 de septiembre al Miami Beach Convention Center, reuniendo a cientos de expositores globales, destinos emergentes y su exclusivo programa de citas B2B.
WTE Miami se ha consolidado como un eje fundamental para la industria mundial del turismo, conectando a organizaciones de marketing de destinos, DMCs, operadores turísticos, líneas de cruceros y empresas tecnológicas del sector. Su programa exclusivo de reuniones B2B facilita encuentros de alto valor entre compradores y expositores, fortaleciendo los vínculos comerciales en todo el ecosistema turístico global. Este enfoque de networking estratégico impulsa interacciones de negocio significativas y fomenta el crecimiento sostenible y la generación de alianzas internacionales.
“WTE Miami 2025 reúne una cuidada selección de expositores internacionales, innovadores del sector de los viajes y responsables de decisión en un mercado vibrante”, afirma Javier Pérez Palencia, Director de WTE Miami.
Aerolíneas y socios estratégicos
Las principales aerolíneas han confirmado su apoyo al evento. Delta Air Lines regresa como Official Partner Airline, mientras que Scandinavian Airlines (SAS) lo hace como Explorer Sponsor. “Miami ocupa una posición estratégica dentro de la alianza Delta-LATAM, desempeñando un papel clave en la conexión entre Norteamérica y Sudamérica”, señala Ignacio Borbolla, Regional Manager de Delta. Además, el World Trade Center Miami (WTCM) se suma nuevamente como Explorer Sponsor, reforzando el papel del encuentro como puente entre continentes.
Destinos consolidados y emergentes
Con más destinos participando que nunca, WTE Miami 2025 ofrece a los asistentes una visión directa de la evolución del panorama turístico internacional. La presencia brasileña está asegurada con el regreso del estado de Ceará a WTE Miami 2025. El estado destacará una oferta diversa de experiencias turísticas que incluyen ecoturismo, viajes de aventura y patrimonio cultural. “Participar en WTE Miami desde su primera edición nos ha permitido construir relaciones a largo plazo con operadores internacionales y aumentar la visibilidad de Ceará en mercados clave,” comenta Thiago Marques, Director de Marketing de la Secretaría de Turismo del Estado de Ceará.
Desde América Latina, Honduras presentará su costa caribeña, sus impresionantes sitios arqueológicos mayas y su creciente propuesta de turismo ecológico y de aventura. “WTE Miami nos brinda la visibilidad adecuada para posicionar a Honduras como un destino emergente en Centroamérica,” afirma Reizel Vilorio, Viceministra de la Oficina de Promoción y Mercadeo del Instituto Hondureño de Turismo. “Venimos a construir nuevas alianzas e inspirar a los viajeros que buscan naturaleza, cultura y experiencias auténticas.”
Desde México, Quintana Roo y la Asociación de Hoteles de Cancún aportarán una fuerte presencia, promoviendo la infraestructura hotelera de clase mundial de la región, experiencias de lujo y un compromiso firme con el turismo sostenible. “Como destino de talla mundial, Cancún y el Caribe Mexicano deben estar presentes en foros internacionales como WTE Miami,” comenta Rebeca Bravo, Directora de Promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. “Nuestro objetivo es fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos y América Latina, al tiempo que mostramos innovación en hospitalidad y gestión de destinos.”
Tecnología y cruceros, protagonistas
La agenda de innovación del evento continúa creciendo, con cada vez más empresas de tecnología turística y operadores de cruceros confirmando su participación. La firma española Travel Compositor, referente en innovación tecnológica para el sector turístico, presentará sus últimas soluciones para operadores turísticos, DMCs, OTAs y otros actores clave.
La agencia turca de viajes de lujo Ada Vegas Travel también regresa, con el objetivo de ampliar su red de clientes en el continente americano. “Vemos WTE Miami como un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde podemos establecer alianzas con asesores de viajes especializados y operadores de nicho,” señala Yüksel Taşdemir, Director General de Ada Vegas Travel.
El sector de los cruceros sigue siendo una piedra angular del turismo en Miami, con la participación confirmada de Royal Caribbean, Celebrity Cruises y autoridades portuarias regionales. La posición de Miami como capital mundial de los cruceros continúa atrayendo inversiones e innovación, consolidando a WTE Miami como un foro clave para el desarrollo del sector.
Lanzamiento de HISTORY Travel Solutions
WTE Miami 2025 será también el escenario del lanzamiento de History Travel Solutions, una nueva plataforma multimedia de The HISTORY® Channel, creada para conectar a millones de espectadores en Estados Unidos y América Latina con los destinos más icónicos, históricos y culturalmente ricos del mundo. Esta iniciativa combina contenido inspirador y soluciones digitales con estrategias de promoción turística, demostrando cómo la narrativa cultural puede convertirse en motor de motivación para viajar. History Travel Solutions se presentará mediante sesiones y actividades exclusivas durante la feria, ofreciendo un adelanto de cómo la marca se involucrará con audiencias globales y apoyará la visibilidad de los destinos.
UMA House by Yurbban
Por segundo año consecutivo, UMA House by Yurbban South Beach ha sido designado Official Hotel de WTE Miami 2025. Situado a solo unos pasos del Miami Beach Convention Center, UMA House es un hotel boutique elegante con dos torres distintas: Sunrise, con un ambiente cálido y bohemio, y Sunset, con una decoración colorida y nostálgica. Los huéspedes disfrutan de habitaciones acogedoras con camas de alta gama y cortinas blackout, piscina en la azotea, terrazas tranquilas y el característico Wine O’Clock diario.
