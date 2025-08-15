¿Dónde está Woody? Participa en el juego interactivo más emocionante del verano y gana entradas a PortAventura World

Han pasado 30 años y, para celebrar el aniversario del resort temático más visitado del sur de Europa os proponemos un reto: elige tu PortAventura. En estas tres décadas, el resort que nos ha vuelto locos con míticas atracciones como Dragon Khan no solo se ha mantenido como un referente del entretenimiento familiar, sino que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y, siempre con Woody Woodpecker como compañero infatigable. Ahora bien, PortAventura World está de celebración, pero tenemos un pequeño problemilla. Woody ha decidido esconderse y necesitamos encontrarlo para celebrar el aniversario como se merece.