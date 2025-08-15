¿Dónde está Woody? Participa en el juego interactivo más emocionante del verano y gana entradas a PortAventura World
PortAventura World va a celebrar su 30 aniversario, pero su mascota, Woody, se ha perdido. Ayúdanos a encontrarlo y participa en el sorteo de diversos premios que te harán disfrutar de PortAventura World en primera persona.
El 1 de mayo de 1995 la canción que sonaba en todas las radios era The man who sold the world, de Nirvana, se cursaba BUP y COU y el examen más temido era la selectividad. Las carpetas se forraban con Take That o Alejando Sanz y entre los libros que causaban furor se encontraban aquellos de ‘Elige tu propia aventura’, en los que podías ser guerrera, hechicero o princesa, según quisieras. También se inauguraba PortAventura, el primer parque temático de España. Una revolución del entretenimiento que a los niños y adolescentes de aquella época nos hizo soñar.
Han pasado 30 años y, para celebrar el aniversario del resort temático más visitado del sur de Europa os proponemos un reto: elige tu PortAventura. En estas tres décadas, el resort que nos ha vuelto locos con míticas atracciones como Dragon Khan no solo se ha mantenido como un referente del entretenimiento familiar, sino que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y, siempre con Woody Woodpecker como compañero infatigable. Ahora bien, PortAventura World está de celebración, pero tenemos un pequeño problemilla. Woody ha decidido esconderse y necesitamos encontrarlo para celebrar el aniversario como se merece.
Si te animas a jugar con nosotros, es muy sencillo. Vamos a ir recorriendo todos y cada uno de los rincones de PortAventura World y tú serás el encargado de decidir dónde debemos buscar. ¿Quizá esté en Ferrari Land soltando adrenalina? Podría ser, aunque con estos calores veraniegos a lo mejor ha decidido darse un chapuzón en Caribe Aquatic Park. O estará reponiendo fuerzas comiéndose unos tacos en la Hacienda El Charro. O echándose una siesta en el Hotel Gold River. ¡Hay tantos sitios donde buscar que necesitamos ayuda!
Gana entradas a PortAventura World
En este recorrido interactivo te va a tocar a ti tomar las decisiones para encontrar a Woody. Y, si lo consigues, tendrás recompensa, ya que entrarás en un sorteo muy especial rellenando el formulario. ¿El premio? Dos entradas dobles para pasar un día en PortAventura Park + Ferrari Land, es decir, 2 ganadores que podrán disfrutar del premio con la persona que elijan.
Bienvenidos a PortAventura Park: entrando en Mediterrània
Por arte de magia te has trasladado a un pueblo de origen medieval de la costa catalana. La plaza Major reproduce la plaça Mayor de Prades, en el Baix Camp, mientras que las barcas que decoran las playas de Mediterrània, son auténticas y fueron traídas de puertos cercanos, como Cambrils, Tarragona o Vilanova i la Geltrú.
Te asomas a la fuente del lago de la Mediterrània para ver si Woody está haciendo alguna travesura, puesto que la fuente cuenta con 800 surtidores diferentes de hasta 35 metros de altura y 130 focos. Allí, al final del día, se celebra FiestAventura, un espectáculo de clausura con drones, sonido, agua y pirotecnia. Quizá puedas volver al anochecer, pero ahora toca seguir buscando.
Para desperezarte subes en Furius Baco, una máquina que te lanza a una velocidad de 135 km/h en tan solo 3,5 segundos. Al ser una de las montañas rusas más rápidas de Europa no tienes tiempo de buscar pistas que te indiquen el paradero de Woody. Buena opción para disparar la adrenalina, pero mala para completar la misión.
Buscando a Woody en Mediterrània
Ahora buscas algo más de calma y vuelves sobre tus pasos. Descubres la tienda Records de PortAventura, la más grande de todo el resort y no puedes resistirte a entrar. Hay muñecos de Woody, de Elmo, así como de los personajes de Sésamo Aventura. Eso sí, de la mascota ‘de verdad’, ni rastro.
Desde tu ubicación en Mediterrània ves la entrada a Ferrari Land. Sientes la tentación de viajar hasta la Bella Italia, pero aún es temprano y te tocará esperar hasta su hora de apertura a las 16:30. Decides volver luego y ahora te planteas otras opciones.