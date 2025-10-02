El arte de mimarse en un santuario exclusivo de bienestar en The Artist
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista en la zona wellness?
El spa de The Artist induce a una calma absoluta. Entre sus elegantes paredes flota vapor que nos trae aromas suaves. Una música relajante pone la banda sonora a esta estancia dedicada a la relajación y a la salud gestionada en colaboración con la prestigiosa Henao Wellness Clinic.
Mientras los huéspedes buscan la desconexión, ya sea con un masaje terapéutico o con un ritual para la piel o el cabello, nos percatamos de que los distintos rincones discretos de la zona wellness pueden servir de escondite temporal para el ladrón. Detrás de la sauna, un armario de toallas parece mal cerrado. Nos acercamos y, de repente, escuchamos a alguien corriendo a nuestra espalda. ¡El Espectro estaba ahí y nos ha reconocido!
Corremos tras él hasta el pasillo y vemos que sube a toda velocidad por las escaleras. Seguro que intenta escapar por la azotea.