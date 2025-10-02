El arte de mimarse en un santuario exclusivo de bienestar en The Artist

Mientras los huéspedes buscan la desconexión, ya sea con un masaje terapéutico o con un ritual para la piel o el cabello, nos percatamos de que los distintos rincones discretos de la zona wellness pueden servir de escondite temporal para el ladrón. Detrás de la sauna, un armario de toallas parece mal cerrado. Nos acercamos y, de repente, escuchamos a alguien corriendo a nuestra espalda. ¡El Espectro estaba ahí y nos ha reconocido!